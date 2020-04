Vous êtes un employé et vous ne savez pas quel devrait être votre salaire en période de coronavirus?

En déclarant une urgence sanitaire et non une éventualité, prévue par la loi, les employeurs et les employés sont laissés dans les limbes; le spécialiste recommande d’accepter.

Par Mariana Mijares

L’urgence sanitaire due à un cas de force majeure au Mexique due au nouveau coronavirus a soulevé plus de doutes que de certitudes pour les entreprises et les travailleurs concernant la rémunération.

Jusqu’à lundi, le gouvernement fédéral n’avait fait que des suggestions, pas des indications ou des directives précises pour les entreprises.

“Le décret du 30 mars et du 31 mars ont été des actes d’autorité qui ont suspendu les activités dans certains secteurs”, explique Juan José Díaz Mirón, associé du cabinet Díaz Mirón y Asociados.

Le justiciable titulaire d’un Master à l’Escuela Libre de Derecho indique que lors de la déclaration d’une urgence sanitaire due à un cas de force majeure, et non à l’éventualité prévue par la loi fédérale du travail (LFT), une suspension spéciale était prévue non prévue dans le cadre juridique, ce qui laissait aux employeurs et aux employés sans savoir quoi faire.

“La chose la plus sérieuse était de ne pas savoir combien payer les travailleurs face à cette nouvelle figure. Juridiquement, cela aurait pu être interprété de deux manières: que les travailleurs pouvaient rentrer chez eux avec un salaire minimum journalier; ou que les travailleurs devaient partir avec un salaire complet », précise-t-il.

“Chaque fois que la mesure était nouvelle et non soutenue par la loi, mais dans un état d’urgence franc, la confusion et l’incertitude ont été créées dans l’union productive du pays”, dit-il.

Selon l’administration fédérale, les entreprises qui n’exercent pas d’activités jugées essentielles doivent les suspendre.

Toutefois, si une éventualité sanitaire est officiellement annoncée (prévue aux articles 42 bis, 427 et 429, section IV de la LFT), les perspectives des salariés, notamment en termes de salaire, pourraient être affectées.

“L’application de ces articles impliquerait une suspension des relations de travail et du travail productif en versant une compensation à tous les travailleurs, qui consisterait en un salaire minimum journalier pour la durée d’un mois”, souligne l’avocat.

Il dit que si cette mesure était adoptée, un régime juridique serait instauré sans pouvoir discrétionnaire et que l’obligation assumée serait de suspendre les opérations et les relations avec le paiement du salaire minimum.

Cependant, pour l’avocat spécialisé, il semble que le gouvernement d’Andrés Manuel López Obrador reporte cette ressource le plus longtemps possible.

“Je ne pense pas que le Mexique soit en faveur de ce statut juridique, car il compromet gravement l’économie et éventuellement la société. Tout ce qui s’est passé avec l’autorité jusqu’à aujourd’hui est un signe que le gouvernement ne veut pas adopter cette mesure », ajoute également le membre de la National Association of Business Lawyers (ANADE).

Díaz Mirón exprime que si l’urgence était déclarée, et avec le passage de 30 jours de détention jusqu’au 30 avril, elle redeviendrait dans une zone grise.

“Dans ce cas, juridiquement rien n’existe, nous serions comme nous sommes aujourd’hui: hors du cadre de la loi. Dans une situation de facto comme celle-ci, nous serions obligés d’appliquer les principes généraux du droit pour agir dans le meilleur intérêt de l’humanité et des sources productives », explique-t-il.

Si après ce délai le travailleur est licencié, l’employeur doit l’indemniser selon le salaire établi dans son contrat d’origine, et non selon le salaire minimum temporaire, conformément à l’article 89 de la LFT.

Si les choses restent les mêmes, quelle est la prochaine étape?

Compte tenu de la situation actuelle causée par COVID-19, l’avocat souligne l’importance pour les employeurs eux-mêmes de s’entendre avec leurs employés.

“Le plus souhaitable n’est pas de reporter, mais de clarifier et d’aider les mesures adoptées. La priorité du gouvernement devrait être la santé des travailleurs et la viabilité autant que possible du secteur productif. Pour cela, il faudrait engager un dialogue émergent et imminent pour se mettre d’accord, apporter la certitude et ainsi pouvoir sauver le plus grand nombre de vies, d’emplois et d’entreprises », souligne-t-il.

Pour le consultant, la situation au Mexique aujourd’hui du fait de la pandémie mondiale va bien au-delà des décrets et des mesures précédemment anticipées ou prévisibles:

«La situation qui s’en prend à notre pays appelle ensemble: gouvernement et gouvernés, nous surmonterons ensemble cette morosité et nous pourrons nous donner des garanties et de la certitude. C’est sans aucun doute sans précédent et il serait louable de conclure un partenariat et une solidarité égaux entre le gouvernement et les citoyens… sans précédent. »

L’importance des incitations fiscales

Dans un horizon proche, Díaz Mirón attend du gouvernement fédéral qu’il aide le secteur privé par des incitations fiscales.

“Non seulement je le vois, mais je pense que ce serait exigible et l’un des principaux domaines d’opportunité pour le gouvernement s’il veut être un partenaire dans le salut du système productif mexicain. Cette crise n’est ni provoquée ni provoquée par les hommes d’affaires, c’est une crise mondiale à laquelle nous sommes confrontés, et que nous ferons face, en tant que secteur productif. Sans incitations, dérogations, délais et aide, le gouvernement étoufferait le pays et sa population. Sinon, il perdrait le Mexique », dit-il.

Accepter d’enregistrer

Le plaideur affirme qu’il existe une théorie selon laquelle si les conditions changent, les clauses devraient également changer; par conséquent, les entreprises qui ont déjà vu leurs revenus affectés peuvent prendre des mesures.

“Pour éviter non seulement des licenciements massifs, mais des faillites généralisées et peut-être un chaos social éminent, il est nécessaire de s’asseoir sur un accord et ainsi sauver autant d’emplois et d’entreprises que possible”, recommande-t-il.

Díaz Mirón souligne que toute mesure ne doit pas être prise unilatéralement, mais d’un commun accord entre les parties.

“J’exhorte et implore tout le monde, qu’il s’agisse de grands, moyens ou petits employeurs, travailleurs ou syndicats, d’être conscients de ce qui se passe et de convenir de ce qui est nécessaire pour sauver leurs entreprises et leurs sources de travail sachant que il y a beaucoup d’entreprises qui ne peuvent pas supporter un mois fermé en payant les salaires courants, de la même manière que les gens ne pourraient pas vivre un mois sans salaire “, dit-il.

“Ce qui est le mieux pour nous, c’est de nous mettre d’accord sur ce qui nous sauve. Qu’il n’y ait aucun doute: nous perdons tous, alors l’essentiel est de s’entendre sur ce qui est nécessaire pour perdre le moins possible et ainsi survivre », estime-t-il.

Il indique que la LFT mentionne que les relations de travail obligent à ce qui est expressément convenu conformément aux règles, de bonne foi et en équité.

Cependant, il dit que pour le moment il n’y a pas de règles applicables, et qu’il ne reste donc qu’à se mettre d’accord.

“Ces pactes sont et seront obligatoires, et juridiquement valables à la lumière de toute interprétation juridique, car le meilleur intérêt des travailleurs et des employeurs à ce moment inhabituel est de préserver la plus grande proportion d’entreprises et d’emplois humainement possible”, souligne-t-il.

«En tant qu’entreprise avec plus de 30 ans d’expérience dans le secteur du travail, nous proposons des accords que les entreprises et les employés peuvent utiliser et utiliser à leur avantage. Les circonstances dictent que des efforts, une créativité et des services impensables sont nécessaires jusqu’à il y a un mois, mais nous aidons et nous aiderons ceux qui en ont besoin », dit-il.

