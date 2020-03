Vous n’avez PAS à retirer de grandes sommes d’argent de la banque pour le coronavirus

Les conséquences économiques d’une pandémie 1:09

(Entreprise CNN) – Oui, ce sont des temps alarmants. Mais cela ne signifie pas que vous devez vous rendre à votre banque, vider vos comptes et mettre tout votre argent sous le matelas.

Aux États-Unis, les dépôts bancaires sont assurés par la Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC). Et cette agence a publié sur son site Web quelques lignes directrices utiles pour répondre aux questions que les consommateurs pourraient avoir en ce moment.

Premièrement, la FDIC note que tout dépôt dans une banque restera protégé jusqu’à au moins 250 000 $. Les pays européens ont des garanties similaires, bien que les montants maximums assurés varient.

«L’endroit le plus sûr pour votre argent est à l’intérieur d’une banque. Les banques continueront de veiller à ce que leurs clients aient accès à leurs fonds, directement ou électroniquement », a expliqué la FDIC.

La FDIC, le Bureau du contrôleur de la monnaie et la Réserve fédérale ont également rappelé aux Américains dans un communiqué publié lundi que les banques sont encouragées à utiliser la soi-disant “fenêtre d’escompte” de la Fed qui leur permet d’obtenir des prêts à court terme. date limite au cas où vous en auriez besoin.

La Réserve fédérale, qui est essentiellement la banque des États-Unis pour le système bancaire lui-même, peut fournir des fonds d’urgence aux institutions financières en temps de crise. Il a également réduit les taux d’intérêt à zéro et dépoussiéré les autres programmes financiers de 2008 pour garantir aux banques les fonds dont elles ont besoin.

Les grandes banques sont extrêmement capitalisées

Mais cette option peut ne pas être nécessaire, en particulier pour les grandes banques. La Fed a déclaré dimanche dans un communiqué que les grandes institutions financières avaient 1,3 billion de dollars en actions ordinaires et 2,9 billions de dollars d’actifs liquides de haute qualité dans leurs bilans.

Cela signifie que les grandes banques ont “des niveaux substantiels de capital et de liquidité supérieurs aux minimums réglementaires et tampons”, selon la Réserve fédérale. En d’autres termes, les gens n’ont pas à retirer de grosses sommes d’argent de leurs banques. Vos dépôts sont en sécurité.

«Le secteur bancaire est désormais bien mieux capitalisé que lors de la crise financière de 2008. La réglementation ne leur a profité que. La liquidité est là », a déclaré Matt Daly, chef des équipes municipales de Conning, une société de gestion d’actifs.

«Cette crise semble très différente de celle de 2008. C’était un vrai défi pour la plomberie du système financier. Nous n’avons pas cela maintenant “, a ajouté Daly.

L’argent peut ne plus être roi dans un monde Venmo

Il existe également une autre différence significative entre 2008 et maintenant.

De plus en plus de consommateurs utilisent des applications de paiement mobile telles que Apple Pay, Square Cash, Venmo et PayPal, ainsi que des cartes de débit et de crédit pour les achats quotidiens. Sans oublier que de nombreux grands magasins et petits commerçants en plus d’accepter ces modes de paiement motivent activement leur utilisation.

Cette tendance devrait seulement se poursuivre, d’autant plus qu’il existe des rapports sur la façon dont les formes physiques d’argent pourraient être contaminées par des coronavirus.

Cela réduit la nécessité pour les gens de se rendre au guichet automatique ou à la banque la plus proche pour essayer d’obtenir autant de factures de 20 $ et de 100 $ que possible.

Un autre bon signe? Les grandes et petites banques régionales ont convenu de suspendre temporairement les programmes de rachat d’actions afin de garantir le capital dont elles ont besoin pour les prêts et autres opérations quotidiennes.

Additionner tout cela signifie que les gens ne devraient pas craindre que les banques soient à court de liquidités. Il y a beaucoup d’autres choses à craindre, mais l’implosion du système financier n’en fait pas partie.

“Le principal objectif des décisions de la Fed ces derniers jours est de stabiliser le système. La Fed est le prêteur de dernier recours », a déclaré David Bahnsen, directeur des investissements du groupe Bahnsen. «Je ne suis pas préoccupé par le système bancaire élargi. L’accès aux dollars ne sera pas un problème “, a-t-il ajouté.

