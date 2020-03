“Vous n’avez pas besoin de regarder en arrière, mais vous devez prendre des mesures fermes maintenant”

Ce sont des journées intenses au travail pour le scientifique Christian Marín, docteur en virologie moléculaire et microbiologie; Mais il s’arrête pour répondre aux questions de la PRESSE sur le nouveau coronavirus (Covid-19), déclaré pandémie par l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

Avant décembre de l’année dernière, Covid-19 était un virus inconnu et, par conséquent, de nombreux effets sur le corps humain sont encore découverts.

Marín est costaricien et lauréat du prix Innovators of America 2018. Cette reconnaissance en matière d’innovation est la plus importante de la région.

Comment se passe le développement du virus dans le corps de la personne?

Le virus pénètre dans le nez, la bouche, les yeux et les oreilles – les muqueuses. Une fois qu’il pénètre dans le corps, la seule chose qu’il peut obtenir est la réponse immunitaire naturelle du corps. Le virus infecte un groupe spécifique de cellules, celles qui ont un récepteur dans lequel le virus doit entrer. Ce récepteur se trouve dans les cellules des poumons et du tractus gastro-intestinal.

Le virus vit-il sur les vêtements, les meubles, les appareils? Combien de temps survit-il sur chaque surface?

Il vit sur différentes surfaces et différentes durées, mais dans la plupart des cas, il peut survivre jusqu’à trois jours. Vous devez donc enlever vos vêtements lorsque vous entrez dans la maison, nettoyer les téléphones portables, etc.

En ce qui concerne le climat des pays, l’environnement froid ou chaud est-il lié à la durée de vie du virus?

Rien. Rien n’indique que la température ait un impact.

Pourquoi ce virus affecte-t-il (tue-t-il) davantage les personnes âgées et non les enfants, les jeunes ou les adultes?

Nous ne savons pas. Mais c’est beaucoup plus mortel.

Quelle est la durée du processus de guérison Covid-19?

Une fois qu’il nous infecte, ce qui se produit au jour zéro, le virus peut développer des symptômes dans les 14 prochains jours. Qu’est-ce que cela signifie Ces 20% présenteront des symptômes au troisième jour, la moitié des personnes au sixième jour auront déjà des symptômes et l’autre moitié développera des symptômes au 14e jour. Au 14e jour, 99% des personnes qui Si vous allez tomber malade, vous aurez été infecté. On calcule donc que 14 jours, c’est quand le plus grand nombre de personnes qui vont tomber malades tombent malades. Une fois qu’ils présentent des symptômes, s’ils tombent malades, la maladie prend deux semaines pour quitter le corps et s’ils deviennent graves, elle peut durer un peu plus longtemps.

Une personne qui est tombée malade et qui s’est rétablie peut-elle récupérer à nouveau?

Il semble qu’il y ait eu des cas de réinfection de personnes. Il semble que dans ces cas, la deuxième infection n’est pas si infectieuse en soi, c’est-à-dire que ces personnes n’infectent pas autant de personnes; Mais nous ne sommes pas sûrs à 100% qu’il s’agit d’infections, ces personnes n’ont peut-être pas pu détecter le niveau de virus et elles étaient toujours malades. Mais cela est encore à l’étude, mais je pense que nous devrions agir comme si l’on pouvait réinfecter, pour éviter les réinfections. Les mesures sont les mêmes, nous devons donc toujours les appliquer.

Pendant l’incubation du virus, y a-t-il des symptômes?

Il y a des gens qui peuvent être asymptomatiques, des os sans symptômes dès le début et être infectieux. Certaines personnes ne développent aucun symptôme mais restent infectieuses. C’est pourquoi il est si important que nous restions à la maison, que nous nous éloignions socialement parce que nous pourrions, sans le savoir, contaminer les gens et cela pourrait contaminer quelqu’un de vulnérable.

Si les symptômes d’une personne disparaissent, peuvent-ils infecter d’autres personnes?

Je pense que non, mais nous ne sommes pas sûrs. Nous savons que le virus peut sortir dans les selles jusqu’à 37 jours plus tard. Nous ne savons pas si ce virus est infectieux ou non, mais dans ce cas, nous devons au moins essayer de nous comporter de telle manière que si nous sommes proches de quelqu’un qui est malade, nous n’utilisons pas la même salle de bain qu’eux car il pourrait être contaminé et nous supposons qu’une personne qui ont eu la maladie peut encore infecter les gens. Plus après avoir présenté des symptômes.

Quelle est la différence entre la quarantaine et la soi-disant «distanciation sociale»? Quelle serait cette distance?

La quarantaine essaie de rester à la maison autant que possible. La «distance sociale», c’est quand vous ne pouvez pas rester à la maison pour maintenir une distance prudente entre les personnes, une distance prudente est plus ou moins 1,80 mètre-2 mètres. Comment cette distance est-elle calculée? Si nous parlons à quelqu’un, nous devons être suffisamment éloignés pour que la salive du visage d’une personne ne tombe pas sur le visage d’une autre personne. C’est ce qui cause l’infection, nous devons donc nous éloigner de sorte que lorsque nous parlons, nous ne voyons pas de gouttes de salive qui peuvent tomber n’importe où près du visage, du cou ou du cou des gens. C’est la distance appropriée et un peu plus si vous le pouvez.

Le gel d’alcool est-il aussi efficace que le savon et l’eau?

En effet, elle doit surtout être supérieure à 60%, mais l’eau et le savon sont encore plus efficaces car ils démontent le virus d’une très bonne manière. Lorsque le savon et l’eau ne sont pas disponibles, l’utilisation d’alcool en gel est recommandée.

Aide-t-il à nettoyer les objets et la maison en général avec du chlore?

Cela aiderait à nettoyer les objets domestiques avec du chlore, mais le chlore est également très toxique et vous devez être prudent avec les sommes de chlore. Je pense qu’il peut tout aussi bien être nettoyé à l’eau et au savon ou à l’alcool. Les surfaces sont plus propres et avec moins de dommages au matériel et surtout à la personne par les sumos.

Combien de temps un vaccin pourrait-il être disponible pour la population générale?

Il existe déjà plusieurs vaccins en cours de développement. Cela signifie qu’ils sont dans des essais cliniques. Ce processus d’essais cliniques va probablement durer plus ou moins douze mois. Pourquoi douze mois? parce que nous ne pouvons pas injecter quelque chose dans le grand nombre de populations humaines sans savoir qu’il est complètement sûr. Donc, ils vont devoir faire un test où ils fabriquent le vaccin, ils injectent quelqu’un, ils attendent un an pour voir les effets et ensuite ils peuvent commencer à calculer qu’il n’y aura pas d’effets secondaires et ensuite ils doivent produire le vaccin, être fabriqué et distribué à pratiquement tout le monde, ce qui signifie qu’il faudra environ 18 mois dans son intégralité pour être prêt. 14 à 18 mois pour se faire vacciner.

Est-il possible qu’il existe des pays où le virus n’a pas encore atteint ce stade?

Je crois qu’il n’y a pas de pays où le virus n’est pas encore arrivé, pire s’il est sûr qu’il le fera bientôt.

Est-il justifié de ne pas avoir pris de mesures préventives?

Je pense que beaucoup consiste à arrêter de voir si cela aurait dû être fait ou aurait dû être fait et plutôt ce que nous devons faire maintenant pour être en mesure d’aller de l’avant, de prendre des décisions maintenant parce qu’il ne nous sert à rien de regarder ce qui a été fait ou cela n’a pas été fait dans le passé. Nous devons agir au moment le plus opportun et ce moment est déjà, nous devons prendre des mesures préventives fortes. Nous devons prendre une forte distance sociale. Si nous voulons arrêter ce virus, nous devons réduire nos interactions sociales de 75% ou plus. Sinon, le virus continuera avec la même force, poussant et infectant les gens.