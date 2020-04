Vous n’avez pas besoin d’essuyer l’épicerie pour éviter le coronavirus – .

Il existe de nombreuses précautions importantes que nous devons tous prendre pour éviter d’attraper et de transmettre le nouveau coronavirus, notamment en restant à six pieds l’un de l’autre et en nous lavant les mains.

Selon la FDA, l’essuyage des emballages alimentaires n’est pas une nécessité.

Selon la FDA, «il n’y a actuellement aucune preuve que des aliments ou des emballages alimentaires humains ou animaux soient associés à la transmission du coronavirus qui cause le COVID-19»

Visitez la page d’accueil de . pour plus d’histoires.

Cela fait bien plus d’un mois que l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré la nouvelle épidémie de coronavirus une pandémie, mais il y a encore beaucoup de choses que nous ne savons pas sur le syndrome respiratoire aigu sévère coronavirus 2 (SRAS-CoV-2) et COVID- 19 – la maladie qu’elle provoque. On nous a dit de garder notre distance des autres (au moins six pieds) et de nous laver les mains pendant au moins 20 secondes chaque fois que nous entrons en contact avec quoi que ce soit à l’extérieur de nos maisons. Ces instructions sont claires, mais sans un ensemble spécifique de directives pour tout ce que nous faisons quotidiennement, de nombreuses personnes concernées prennent des mesures drastiques pour se protéger, ce qui n’est peut-être pas nécessaire.

La Food and Drug Administration des États-Unis (FDA) a abordé l’une de ces précautions sur son site Web la semaine dernière, rassurant ceux qui essuient l’épicerie: «Il n’y a actuellement aucune preuve que des aliments ou des emballages alimentaires humains ou animaux soient associés à la transmission du coronavirus qui provoque COVID-19. “

«Ce coronavirus particulier provoque des maladies respiratoires et se transmet de personne à personne, contrairement aux virus gastro-intestinaux ou gastro-intestinaux, tels que les norovirus et l’hépatite A, qui rendent souvent les gens malades par des aliments contaminés», explique la FDA, notant qu ‘«il n’y a pas pénuries de nourriture à l’échelle nationale », même si votre épicerie locale est en panne. La FDA a également fourni une liste de conseils pour vous protéger lors de vos courses:

Préparez une liste de courses à l’avance. Achetez seulement 1 à 2 semaines d’épicerie à la fois. Acheter plus que ce dont vous avez besoin peut créer une demande inutile et des pénuries temporaires.

Portez un couvre-visage ou un masque lorsque vous êtes dans le magasin. Certains magasins et localités peuvent l’exiger. Vérifiez les directives de votre état, comté ou ville pour toute autre exigence.

Transportez vos propres lingettes ou utilisez-en une fournie par le magasin pour essuyer les poignées du panier ou du panier. Si vous utilisez des sacs réutilisables, assurez-vous qu’ils sont nettoyés ou lavés avant chaque utilisation.

Pratiquer la distance sociale lors de vos achats – en gardant au moins 6 pieds entre vous, les autres acheteurs et les employés du magasin. Gardez vos mains loin de votre visage.

Lavez-vous les mains à l’eau tiède et au savon pendant au moins 20 secondes lorsque vous rentrez chez vous et à nouveau après avoir rangé vos courses.

Encore une fois, rien n’indique que les emballages alimentaires soient associés à la transmission de COVID-19. Cependant, si vous le souhaitez, vous pouvez essuyer l’emballage du produit et le laisser sécher à l’air, par mesure de précaution supplémentaire.

Espérons que ces informations de la FDA serviront à atténuer le stress que beaucoup ressentent en ces temps incertains. Tant que vous prenez les précautions nécessaires, vous pouvez vous protéger, vous et votre entourage, contre les infections, et en l’état, l’essuyage des emballages alimentaires n’en fait pas partie.

Source de l’image: John Minchillo / AP / Shutterstock

Jacob a commencé à couvrir les jeux vidéo et la technologie au collège comme passe-temps, mais il est rapidement devenu clair pour lui que c’était ce qu’il voulait faire pour vivre. Il réside actuellement à New York et écrit pour .. Ses travaux publiés précédemment se trouvent sur TechHive, VentureBeat et Game Rant.