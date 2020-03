Vous travaillez à domicile? Les entreprises nicaraguayennes mettent déjà en œuvre une mesure pour arrêter l’expansion du coronavirus au Nicaragua

Avec l’avancement du coronavirus dans le monde et la confirmation du premier cas au Nicaragua, les entreprises se sont tournées vers le télétravail, une option qui permet aux gens de continuer à exercer leurs fonctions depuis leur domicile, pour éviter les bureaux et autres espaces fermés ils deviennent des foyers de contagion du coronavirus.

Malgré le fait que le régime Daniel Ortega maintient des activités massives et continue sans annuler les cours dans le secteur public, comme si la population était immunisée contre Covid-19, le secteur privé et la population elle-même ont pris leurs mesures pour empêcher la propagation de la maladie qui a infecté plus de 200 000 personnes sur la planète.

Guillermo Jacoby, président de l’Association des producteurs et exportateurs du Nicaragua (APEN), a expliqué que la mise en œuvre du télétravail face à la crise est l’une des recommandations qu’il a formulées. Dans la mesure où les entreprises peuvent le faire, laissez-les le faire, a-t-il dit. La chose la plus importante à comprendre est que le virus se propage rapidement et que plus les gens restent à la maison, le taux de transmission diminue.

Bien qu’il n’y ait toujours pas de statistiques sur le nombre d’entreprises au Nicaragua qui mettent en œuvre le télétravail ou le travail à distance, plusieurs le font déjà, ont déclaré des représentants des chambres consultées. Sergio Maltez, président de la Chambre des industries du Nicaragua (Cadin), a expliqué que d’autres mesures qu’ils ont prises sont la rotation du personnel pour éviter les foules, l’annulation de toutes sortes d’événements tels que les réunions hebdomadaires, l’utilisation de la numérotation avec l’empreinte et la pratique des mesures préventives générales.

Le Conseil supérieur de l’entreprise privée (Cosep) a déclaré dans un communiqué que les entreprises mettent en œuvre des mesures d’une manière particulière telles que le télétravail, l’embauche de médecins pour surveiller et surveiller la santé des employés, les horaires de travail différés, le contrôle des revenus de utilisateurs de fièvre, entre autres. Jacoby a déclaré que depuis Apen et Cosep lui-même, ils travaillent également à distance.

Les secteurs informels ne s’appliquent pas

Malgré le fait que le télétravail soit une option pour un secteur de la population active, il ne semble pas possible pour 50% de la population nicaraguayenne qui, selon l’enquête continue auprès des ménages de 2018, est sous-employée et sont ceux qui travaillent plus d’heures que prévu et gagnent moins que le salaire minimum.

Le président de la Chambre de commerce et de services du Nicaragua (CCSN), Carmen Hilleprandt, a expliqué que le télétravail peut être mis en œuvre dans les bureaux, avec des gestionnaires, des superviseurs, des collections, uniquement pour certains types de secteurs, même les téléventes peuvent être effectuées.

Le secteur informel n’est pas protégé contre des options telles que le télétravail. Ces personnes travaillent de plus longues heures et gagnent moins que le salaire minimum.

“Je crois que si quelque chose revient rapidement qui doit être mis en œuvre”, a-t-il expliqué, car plus il y a de distance, plus le risque de contagion diminue et on ne sait pas combien de temps la pandémie se poursuivra. Par conséquent, vous devez être prêt, exprimé.

Jacoby recommande que dans le cas du secteur informel, il est important que les gens réduisent leurs contacts, par exemple, ils peuvent identifier les 20% de leurs clients qui génèrent 80% des bénéfices de l’entreprise, et ainsi réduire considérablement contacts directs et maintenir un niveau de revenu qui leur permet de vivre.

Dans le cas des personnes qui n’ont d’autre choix que de continuer dans la rue, elles doivent prendre des mesures extrêmes pour les empêcher, comme se laver les mains, garder une distance d’au moins un mètre, éviter les foules, entre autres.

Comment fonctionne le télétravail?

Hilleprandt a expliqué que pour la mise en œuvre du télétravail, il n’y a pas de mesure générale pour toutes les entreprises. Tout d’abord, un diagnostic selon la nature de l’entreprise est nécessaire. Par exemple, lorsqu’il est à domicile, le travailleur doit signaler au moyen d’une empreinte digitale qu’il s’est déjà connecté au travail, le superviseur sait qu’il est en ligne et il surveille. A l’heure du déjeuner, il sait que le travailleur va se déconnecter; Et tout cela doit être concentré sur certains objectifs. En plus des logiciels, dans certains cas, du matériel est également requis, entre autres éléments, a-t-il déclaré.

Cette façon de travailler a été l’une des alternatives qui ont été mises en œuvre par diverses entreprises à travers le monde afin de réduire les chances que plus de personnes obtiennent Covid-19.