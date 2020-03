Vous vous ennuyez en quarantaine? Commencez à lire. Voici quelques pages pour télécharger des ebooks gratuitement et légalement

Explorez les musées du monde depuis le confort de votre maison 1:08

(CNN espagnol) – Si vous êtes mis en quarantaine ou prévoyez de l’être, cela peut vous rendre un peu impatient de réfléchir à la façon dont vous allez remplir les heures sans sortir pendant plusieurs jours.

Mais ne t’inquiètes pas. Si vous avez déjà vu tous les films et séries que vous aviez en tête, nettoyé la maison, organisé le placard et fait de l’exercice suivant une routine sur YouTube, vous avez toujours un plan très agréable pour rayer votre liste: lire.

Si vous ne faisiez pas partie de ces lecteurs prudents qui ont déjà fait le plein dans les librairies, n’oubliez pas qu’il existe également la possibilité de lire numériquement et, ainsi, d’obtenir tous les avantages que la lecture a sur votre cerveau et votre bien-être.

Comme l’explique le Dr Sanjay Gupta, “Des études ont montré que la lecture peut réduire votre niveau de stress, aider à améliorer votre niveau d’attention et, en général, peut être bon pour vos fonctions mentales.”

En lisant «vous pouvez réduire vos taux de déclin cognitif jusqu’à 32%», explique Gupta.

LIRE: Voici le cerveau de votre enfant avec des livres: les scans montrent les avantages de la lecture par rapport au temps d’écran

Nous présentons ici quelques-unes des options où vous pouvez trouver des livres électroniques et ainsi animer vos jours de quarantaine.

Éditoriaux

Certains éditeurs espagnols ont rejoint l’initiative #YoMeQuedoEnCasaLeyendo et ont mis à la disposition de leurs lecteurs des livres numériques à télécharger gratuitement.

Dans le cas d’Anagrama Editorial, les lecteurs pourront télécharger des livres d’auteurs ayant remporté le prix Herralde tels que “Les choses que nous avons perdues dans l’incendie”, de Mariana Enríquez, “Party in the burrow”, de Juan Pablo Villalobos, et “A good detective ne se marie jamais », par Marta Sanz, entre autres.

Roca Libros, pour sa part, a publié sur son Instagram qu’il a «créé un dossier d’histoires exceptionnelles avec beaucoup de recommandations pour ces jours et les 14 livres que nous avons mis à 0 € sur les principales plateformes d’e-book, et qui seront bientôt un peu plus ».

Sur son site Web, il existe également un “moteur de recherche émotionnel” pour que les lecteurs découvrent quel livre convient le mieux à leur humeur et à leurs préférences actuelles: “Voulez-vous qu’il soit court et mélancolique? Rapide et optimiste? Sexuel et dérangeant? Trouvez le roman qui vous convient », explique Roca Editores.

Editorial Planeta a lancé un site Web avec l’initiative #KeepReadingEnCasa, où les lecteurs pourront également télécharger gratuitement des livres d’auteurs tels que María Dueñas, Carlos Ruiz Zafón, Stieg Larsson et Dan Brown.

Projet Gutenberg

Il s’agit d’une bibliothèque en ligne qui a actuellement numérisé plus de 60 000 livres à télécharger gratuitement. La plupart sont en anglais, car ce sont des œuvres dont le droit d’auteur a expiré aux États-Unis. Vous n’avez pas besoin d’être inscrit et vous pouvez même lire les livres en ligne sans les télécharger.

Collections Europeana

Il s’agit d’une initiative de l’Union européenne qui donne accès à plus de 50 millions de fichiers numérisés, y compris des livres, de la musique, de l’art et de la photographie.

Regarde: Je ne sais pas quoi faire en quarantaine? Visitez les musées du monde depuis le confort de votre maison

Bibliothèques nationales

Une autre option consiste à parcourir le site Web des bibliothèques nationales, où vous pouvez trouver des fichiers, des documents et, dans certains cas, même des films.

Sur la page du Centre régional pour la promotion du livre en Amérique latine et dans les Caraïbes (Cerlalc-UNESCO), vous pouvez trouver les sites Web de toutes les bibliothèques nationales ibéro-américaines.

Et rappelez-vous que, si vous n’êtes pas un amoureux de la lecture numérique, de nombreuses librairies ont mis leur service d’achat en ligne à la disposition de leurs clients pour envoyer des livres à leur domicile. Donc, si vous êtes de ceux qui ont dit “je voudrais lire mais je n’ai rien à la maison”, il n’y a aucune excuse.

.