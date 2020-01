Vox Andalucía dit qu ‘”il ne fera aucun compromis” avec l’accomplissement du pin parental | La politique

Le porte-parole parlementaire de Vox, Alejandro Hernández, a averti mardi le gouvernement andalou qu ‘”il ne compromettra pas” le respect de l’accord signé avec le PP et les citoyens d’Andalousie pour mettre en place le code parental éducatif.

Dans une interview accordée à Canal Sur Radio, le chef de file de Vox a déclaré que le “signé doit être respecté et ne doit pas faire l’objet de discussions” et a rappelé que le point 19 de l’accord signé avec le PP et les citoyens pour soutenir le gouvernement andalou comprend une autorisation expresse des familles pour la participation de leurs enfants à des activités complémentaires dans le système éducatif, conformément aux principes de la Constitution.