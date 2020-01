Vox recueille son soutien avec des engagements dans les budgets régionaux | La politique

Vox a averti dès le début que son soutien à la formation de gouvernements autonomes n’était pas gratuit et a commencé à les imputer dans les budgets de Murcie et d’Andalousie, dans lesquels il a réussi à laisser sa marque et à prendre des engagements clairs non sans controverse.

Sur les “100 mesures pour vivre l’Espagne” qui composent son programme électoral, le parti de Santiago Abascal a déjà placé environ dix pour cent dans les comptes publics en paiement de son soutien aux gouvernements régionaux.