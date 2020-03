Vox célèbre ce samedi son assemblée générale ordinaire, au cours de laquelle Santiago Abascal sera à nouveau proclamé président pour encore quatre ans avec un plus grand contrôle sur le parti et sera revendiqué comme “l’alternative” au gouvernement de coalition et au “consensus progressiste”.

Le conclave votera sur les amendements aux statuts qui renforceront le pouvoir du Comité exécutif national et son contrôle sur les comités provinciaux, ainsi que sur les comptes de l’exercice 2019.