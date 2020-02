Vox suspend le sénateur accusé de violence sexiste de militantisme | Couverture

Vox a suspendu son sénateur de Ceuta Juan Ros Alcaide, dénoncé par la Garde civile pour un cas présumé de violence sexiste pour avoir prétendument agressé son partenaire, une femme de 61 ans.

Le sénateur Juan Ros Mayor est l’un des trois sénateurs que Vox a à la Chambre haute, intégrés dans le groupe mixte, et parmi les commissions auxquelles il est attaché figurent la justice, l’égalité et également la commission spéciale de surveillance et Évaluation du Pacte d’État contre la violence de genre.