Wakalua (Globalia) appelle à un “projet d’État” pour les startups du tourisme | Entreprend

Il directeur du développement international de Globalia et Wakalua, la plateforme d’accélération de la start-up du groupe, Lisandro Menu-Marque, a appelé à un «projet d’État commun» pour soutenir les entreprises émergentes du secteur du tourisme et a proposé une politique fiscale favorable à ces initiatives.

Menu-Marque a soulevé cette idée lors d’une table ronde sur l’entrepreneuriat lors du X Exceltur Forum qui se déroule à Madrid, auquel il a participé avec le directeur général de l’accélérateur du groupe Mercadona Lanzadera, Javier Jiménez, et le PDG de Renfe et de son accélérateur Trenlab, Manel Villalante.

“Notre avenir est probablement de collaborer, de converger avec des sociétés telles que Renfe ou Lanzadera. Je suis sûr que nous pourrions contribuer à elles et à d’autres pour faire de l’Espagne un pays leader avec un projet d’État commun”, a déclaré le directeur du groupe Globalia.

Renforcer le leadership des startups du tourisme

Parmi les mesures qui devraient être prises pour renforcer le leadership des entreprises espagnoles émergentes dans le tourisme, Menu-Marque a demandé à l’État de mettre en place des avantages fiscaux ou des contributions correspondant aux investissements réalisés par le startups touristiques.

“Imaginez combien de talents nous obtiendrions si, lorsque vous vous installiez en Espagne et que vous obteniez 6 000 euros d’investissement, que l’État égalait cela de manière fiscale ou indirecte”, a proposé le chef de projet qui, en collaboration avec l’Organisation mondiale du tourisme ( OMT) a identifié 5 000 projets d’entreprises touristiques dans 160 pays en un an et demi.Le PDG de Shuttle, Javier Jiménez, a assuré que le secteur du tourisme est “super attractif” pour les entrepreneurs, car, en plus d’être “l’une des principales industries” du pays, il a de nombreux professionnels et une “capacité d’investissement” pour des projets innovants.

Il a également exigé que les startups voient les grandes entreprises du secteur “comme un futur client et non comme un rival ou un ennemi” et que les grandes entreprises abordent les entreprises émergentes “avec la même humilité” et les voient “comme une solution possible”. ou l’innovation pour vos produits et services. “

Pour le PDG de Renfe et son accélérateur TrenlabManuel Villalante, les startups sont un débouché pour «la génération la mieux formée» et en Espagne, il y a un grand niveau d’innovation.

“Il est très difficile pour nous dans les appels de sélectionner les trois gagnants car ils sont cent du plus haut niveau, et ils sont répartis sur tout le territoire. Dans l’Espagne dite vide, il y a aussi beaucoup d’innovation”, a déclaré le responsable du programme d’innovation ouverte de la compagnie ferroviaire publique.