Wall Street s’effondre; Le Dow Jones chute de 12,93%

Les actions ont chuté plus fortement après que le président Donald Trump a exhorté les Américains à suspendre la plupart des activités sociales pendant 15 jours.

Les actions américaines ont subi leur plus forte baisse quotidienne depuis le lundi noir de 1987, car la chute surprise des taux d’intérêt de la Réserve fédérale (FED) à près de zéro a causéAnxiété et peur d’une éventuelle récession profonde due à la pandémie de coronavirus Covid-19.

Le Le S&P 500 a chuté d’environ 12% malgré la décision surprise de la Réserve fédérale américaine d’annoncer dimanche une baisse des taux d’intérêt à près de zéro, ce qui alarmerait davantage la propagation rapide de la pandémie.

La moyenne industrielle Le Dow Jones recule de 2 997,1 points, soit 12,93%, à 20 188,52 unités, tandis que le Le S&P 500 a perdu 324,89 points, soit 11,98%, à 2 386,13 unités. Le Nasdaq Composite a perdu 970,28 points, ou 12,32%, à 6 904,59 unités.

Les stocks ont chuté le plus fortement dans les heures de clôture de la session après le président Donald Trump a exhorté les Américains à arrêter la plupart des activités sociales pendant 15 jours et ne pas se rassembler en groupes de plus de 10 personnes, dans un effort agressif pour réduire la propagation de la maladie.

Trump a également averti qu’il est possible une récession.

La plupart des observateurs du marché se préparent actuellement à la probabilité d’une récession économique, mais ont déclaré qu’il était trop tôt pour connaître son ampleur potentielle. (Rts.)