Walmart a une grande vente que vous ignoriez – voici les 10 meilleures offres – .

Walmart organise une énorme vente avec plus de mille remises et annulations.

La plupart des gens ne le réalisent même pas, car il n’est pas annoncé sur la page d’accueil de la boutique, mais il y a plus de 1 800 offres au total.

Ici, nous avons rassemblé nos choix pour les 10 meilleures offres actuellement disponibles sur le site Web de Walmart.

Il y a tellement d’offres fantastiques aujourd’hui que l’équipe . Deals a partagé avec nos lecteurs qu’il est difficile de savoir par où commencer. Les points forts de leur couverture comprennent les masques à 3 plis LeadPro les plus vendus pour 0,80 $ chacun lorsque vous obtenez une boîte de 50 unités et des masques à 3 couches similaires de Jointown pour 0,78 $ chacun, des masques à 4 plis Anntuk encore plus efficaces qui viennent d’arriver de retour en stock, AirPods Pro au prix le plus bas de tous les temps d’Amazon et une remise supplémentaire sur les AirPods 2 avec chargement sans fil, les populaires écouteurs sans fil à réduction de bruit TaoTronics à 60 $ pour seulement 36,99 $ avec le code de coupon exclusif de l’équipe . Deals BGROED85, le best-seller n ° 1 d’Amazon Extendeur de portée Wi-Fi pour 19,99 $, les barres protéinées les plus vendues sur tout le site d’Amazon pour un peu plus de 1 $ chacune, une caméra de sécurité à domicile YI avec 6 mois de stockage gratuit dans le cloud pour 24,49 $, et bien plus encore.

En plus de ces offres populaires qui sont toutes disponibles mardi, il y a une autre grande vente dont nous voulions nous assurer que nos lecteurs étaient au courant. Cela se produit chez Walmart, mais la plupart des gens ne le réalisent même pas, car il n’est pas annoncé sur la page d’accueil du détaillant. Et voilà, il est là si vous savez où chercher et il propose plus de 1800 remises en profondeur et annulations sur les produits de toutes les catégories sur le site Web de Walmart. Achetez l’intégralité de la vente ici et consultez nos sélections ci-dessous pour les 10 meilleures offres de la grande vente de Walmart.

Tondeuse et rasoir hybride Philips Norelco OneBlade Pro

Rechargeable OneBlade Pro peut couper, couper et raser n’importe quelle longueur de cheveux.

Coupez-le – fixez le peigne de précision de 14 longueurs pour une coupe rapide et uniforme aux bons endroits

Edge it up – lame à double face pour une bordure précise pour aligner votre style plus facilement que jamais

OneBlade remplaçable dure jusqu’à 4 mois *. (* Pour une meilleure expérience de rasage. Basé sur 2 rasages complets par semaine. Les résultats réels peuvent varier.)

Tondeuse et rasoir hybride Philips Norelco OneBlade Pro: 59,95 $ (rég. 79,95 $)

Apple AirPods

Automatiquement allumé, automatiquement connecté

Configuration facile pour tous vos appareils Apple (2)

Accès rapide à Siri en disant «Hey Siri»

Appuyez deux fois pour jouer ou avancer

Le nouveau clip pour casque Apple H1 offre une connexion sans fil plus rapide à vos appareils

Charge rapidement dans le cas

Le boîtier peut être chargé à l’aide du connecteur Lightning

Son et voix riches et de haute qualité

Commutation transparente entre les appareils

Écoutez et parlez toute la journée avec plusieurs charges de l’étui de charge (3).

Condition: Nouveau

Apple AirPods: 139,00 $ (reg. 159,00 $)

(AirPods Pro et AirPods avec chargement sans fil également réduits sur Amazon)

Nintendo Switch Lite

Présentation de Nintendo Switch Lite, une nouvelle version du système Nintendo Switch optimisée pour le jeu personnel et portable. Nintendo Switch Lite est une console Nintendo Switch petite et légère à un prix avantageux. Avec un + Control Pad intégré et un design élégant et monocoque, la Nintendo Switch Lite est idéale pour les jeux en déplacement. Nintendo Switch Lite est compatible avec les jeux populaires tels que Super Mario Odyssey, Mario Kart 8 Deluxe, Super Smash Bros.Ultimate, The Legend of Zelda: Breath of the Wild, et plus encore. Si vous cherchez un système de jeu qui vous soit propre, la Nintendo Switch Lite est prête à prendre la route quand vous le souhaitez.Jeu Nintendo Switch portable à un prix avantageux; Pour chaque membre de votre famille, il y a un de nos membres; Optimisé pour le jeu personnel et portable, le Nintendo Switch Lite est un système Nintendo Switch petit et léger; Dispose d’un design élégant et monocoque avec des commandes entièrement intégrées et un + Control Pad intégré; Compatible avec tous les jeux Nintendo Switch physiques et numériques prenant en charge le mode portable

Nintendo Switch Lite: 199,00 $

Ordinateur portable HP 14 ″, Intel Core i3-1005G1, 4 Go de SDRAM, 128 Go de SSD

Emmenez-le partout. Voir plus. Avec son design fin et léger, son écran à bord micro-tranchant de 6,5 mm et son ratio écran / corps de 79%? emmenez ce PC n’importe où et voyez et faites plus. Assez puissant pour vos journées les plus occupées, ce PC dispose d’un processeur Intel® et d’un disque SSD pour un démarrage rapide et une expérience globale plus rapide. Restez sous tension et productif toute la journée. Avec une longue durée de vie de la batterie et une technologie de charge rapide, cet ordinateur portable vous permet de travailler, de regarder et de rester connecté toute la journée. Le pavé tactile de précision intégré avec prise en charge multipoint accélère la navigation et la productivité.

Ordinateur portable HP 14 ″, Intel Core i3-1005G1, 4 Go de SDRAM, 128 Go SSD: 329,00 $ (reg. 469,00 $)

Ordinateur portable ultra-mince EVOO 11,6 pouces

Comprend Office 365 Personal pour un an et 1 To de stockage Microsoft OneDrive

Ordinateur portable ultra-mince de 11,6 pouces, FHD 1920 X 1080

Tuned by THX Display

32 Go de stockage

4 Go de mémoire

Mini HDMI

Caméra frontale 0,3 MP

Windows 10 Famille

Ordinateur portable ultra-mince EVOO 11,6 ″: 149,00 $ (rég. 199,00 $)

Téléviseur LED Google Home Mini + Sceptre 50 ″ 4K UHD gratuit

Taille d’écran diagonale: 49,5 ″

Taux de rafraîchissement: 60 Hz

Rétroéclairage: LED

Fonctionnalité intelligente: non

Entrées (HDMI / USB): 3/1

Téléviseur LED Google Home Mini + Sceptre 50 ″ classe 4K UHD gratuit: 209,00 $ (reg. 248,00 $)

Compound Kings – Lot de 2 seaux à boue rose fluo et bleu 3 lb

Deux seaux de plaisir super extensible et spongieux! Prêt à l’emploi et étrangement satisfaisant pour pousser, écraser, éclater, étirer et retourner! Ces seaux sont prêts à transformer tous vos mix-ins en votre propre création visqueuse personnalisée! La seule limite est votre imagination! Seau prêt à l’emploi rose fluo. Seau prêt à l’emploi bleu néon.

Compound Kings 2-Pack of 3lb Neon Pink & Blue Slime Buckets: 19,97 $ (rollback)

Ensemble d’outils de mécanicien de 145 pièces Workpro Ensemble de douilles d’entraînement de 1/4 po et 3/8 po

La trousse d’outils de mécanicien Workpro de 145 pièces de 1/4 po et 3/8 po (modèle W003046) comprend un assortiment d’outils utiles de tous les jours.L’ensemble comprend des douilles en acier au chrome vanadium de haute qualité et des embouts de tournevis fabriqués en acier S2 qui sont construits pour la durabilité. Les outils sont marqués de lignes bleues pour les tailles métriques et de lignes rouges pour les tailles SAE.Ils sont soigneusement organisés dans un boîtier robuste moulé par soufflage pour un stockage et un transport faciles.Tous les outils de l’ensemble respectent et dépassent les normes ANSI.

Ensemble d’outils de mécanicien Workpro de 145 pièces Ensemble de douilles d’entraînement de 1/4 po et 3/8 po: 39,97 $ (reg. 67,49 $)

Meuble TV à écran plat 3 en 1 Whalen Payton pour téléviseurs jusqu’à 65 ″

Ce meuble TV 3 en 1 Payton offre une polyvalence et une conception brevetée avec trois options différentes pour afficher votre écran plat. Choisissez parmi les affichages pivotants, muraux et de table. Créez l’angle de vue parfait avec les capacités de montage pivotant pour effectuer un panoramique à 45 degrés vers la gauche ou la droite ou conservez un style classique avec votre téléviseur sur la table. Le meuble TV 3 en 1 Whalen peut prendre en charge la plupart des téléviseurs à écran plat de 65 pouces pesant jusqu’à 135 lb. afin que vous puissiez créer le centre de divertissement juste pour vous! Ce support offre suffisamment d’espace pour ranger vos composants multimédias, vos consoles de jeu et vos accessoires. La console élégante a un design contemporain qui va bien avec n’importe quel décor. Que vous choisissiez d’utiliser le meuble TV dans votre salon, salle de jeux, chambre d’enfant ou tout autre espace, ce centre multimédia est parfait pour n’importe quelle pièce de votre maison! Du traditionnel au moderne et tout le reste, Whalen est sûr d’avoir un meuble de télévision pour répondre à vos besoins.

Meuble télé à écran plat 3 en 1 Whalen Payton pour téléviseurs jusqu’à 65 po: 139,00 $ (rég. 150,00 $)

Fitbit Versa 2 Smartwatch Special Edition

Comprend toutes les fonctionnalités de la Versa 2, plus une bande tissée jacquard premium, une bande silicone extra classique et un essai gratuit de Fitbit premium de 3 mois (des conditions et restrictions s’appliquent)

Utilisez la commande vocale intégrée pour obtenir des nouvelles et des informations rapides, vérifier la météo, régler les minuteries et les alarmes, contrôler vos appareils intelligents et bien plus encore grâce au son de votre voix (une application tierce peut être requise)

En fonction de votre fréquence cardiaque, de votre temps de sommeil et de votre agitation, Sleep Score vous aide à mieux comprendre la qualité de votre sommeil chaque nuit. Suivez également votre temps dans les phases de sommeil léger, profond et REM et obtenez des informations personnelles…

Contrôlez votre application Spotify, téléchargez des stations Pandora et ajoutez des listes de lecture Deezer – en plus de stocker et de lire plus de 300 chansons sur votre poignet (abonnement requis; Pandora est aux États-Unis uniquement)

Avec un écran plus grand et une option toujours allumée, vos informations sont toujours à portée de main (l’affichage toujours allumé nécessite une charge plus fréquente)

Suivez la fréquence cardiaque 24/7, les pas, la distance, les calories brûlées, l’activité horaire, les minutes actives et les étages montés

Fonctionne 24 heures sur 24 avec une autonomie de 6 jours ou plus (varie en fonction de l’utilisation et d’autres facteurs)

Recevez des notifications d’appels, de SMS, d’agenda et d’applications pour smartphone lorsque votre téléphone est à proximité. De plus, envoyez des réponses rapides et des réponses vocales sur Android uniquement

Fitbit Pay

Fitbit Versa 2 Smartwatch Special Edition: 179,95 $ (rég. 229,95 $)

