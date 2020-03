Walmart Nicaragua étend le rationnement des ventes de produits, y compris le papier hygiénique

La chaîne de supermarchés Walmart a confirmé à LA PRENSA qu’elle rationnait la vente de divers produits de consommation au public, pour faire face à l’urgence mondiale du coronavirus et éviter les pénuries de ces aliments et fournitures au Nicaragua.

Ce dimanche dans les supermarchés gérés par cette chaîne américaine, la vente de divers produits en conserve ainsi que des articles d’hygiène domestique s’est réveillée rationnée.

En plus du gel d’alcool, du savon antibactérien et des protège-dents, les magasins Walmart vendront désormais en quantité limitée, entre autres, du thon et des pâtes.

En réponse aux demandes de renseignements de LA PRENSA, la zone de presse de Walmart a indiqué que “nous avons pris la décision de limiter l’achat de certaines catégories d’épicerie à un maximum de 6 unités du même produit par personne (comme le thon et les pâtes)”.

L’achat de produits tels que le chlore, les détergents et le papier toilette est également limité à trois unités par personne. «De cette façon, nous nous assurons que tous nos clients ont accès à ces produits. Nous garantissons l’approvisionnement de nos magasins, en évitant la spéculation car notre mission est de maintenir les prix bas “, a expliqué la source.

La semaine dernière, la société transnationale a signalé un rationnement dans la vente de désinfectants et de produits connexes, tels que des lingettes humides, des désinfectants pour surfaces de pulvérisation, du gel d’alcool, du savon antibactérien, des couvercles buccaux, entre autres.

Ce qui a été signalé au Costa Rica

À l’époque, la chaîne américaine a indiqué que la mesure avait été adoptée dans tous les magasins d’Amérique centrale pour empêcher la thésaurisation des produits désinfectants par des personnes qui souhaitaient ensuite les revendre à des prix plus chers pour profiter de l’urgence mondiale due à l’expansion du coronavirus.

En fait, La Nación de Costa Rica a rapporté ce dimanche que Walmart avait également annoncé un rationnement dans la vente de divers produits. Le journal révèle la longue liste de produits limités tels que les haricots, les huiles, le thon, le sucre et les substituts, le vinaigre, l’eau, le riz et les céréales, les légumes en conserve, les céréales et l’avoine, entre autres. “Un maximum de six unités du même produit dans chacune de ces catégories”, lit un communiqué publié par La Nación.

Les produits tels que les analgésiques, les serviettes humides, les désinfectants, le savon antibactérien, les sacs à ordures, les vitamines, entre autres, étaient également limités. “Restriction maximale de trois unités du même produit dans chacune de ces catégories”, lit-on.

Au Nicaragua, Walmart opère en plus de La Unión, les formats Palí et Maxipalí, entre autres.

Extrait de la Nation du Costa Rica

Le Cosep a demandé de rationaliser les importations

La semaine dernière, le Conseil supérieur de l’entreprise privée (Cosep) avait signalé qu’au Nicaragua les importateurs mettaient six mois pour introduire les produits une fois qu’ils étaient achetés, il était donc urgent de rendre cette politique plus flexible pour éviter une pénurie au Nicaragua en cas d’éventuelle arrivée du coronavirus, qui a dévasté le monde et tué près de six mille personnes.

“Nous sommes dans une situation très particulière et ici au Nicaragua il y a une politique selon laquelle tout type de produit qui entre doit être enregistré et cet enregistrement prend environ six mois, donc si nous voyons la nécessité d’importer de l’alcool ici, si nous voyons la nécessité d’importer masques, si nous voyons la nécessité d’importer ces types de produits qui sont nécessaires pour faire face à ou prévenir une situation comme celle-ci, ce que nous ne pouvons pas faire, c’est être exposé au fait qu’il nous faudra six mois pour cet enregistrement par les autorités “, a-t-il déclaré. Le président de la Cosep, José Adán Aguerri, dans des déclarations aux médias.

D’où l’appel aux autorités pour qu’elles comprennent la réalité qu’elles vivent, que la facilitation est nécessaire, que si elles ont besoin des types de produits nécessaires pour prévenir le coronavirus parce qu’elles doivent changer, elles doivent donner des directives pour que cette situation est facilitée », a-t-il souligné.

Cependant, jusqu’à présent, le gouvernement n’a pas indiqué s’il modifierait sa politique d’importation, ni quelles mesures il appliquerait pour éviter les pénuries sur le marché intérieur.

Partout dans le monde, la propagation du virus a généré une hystérie collective dans l’achat de produits de base, situation qui a conduit à une pénurie dans certains pays de produits de base tels que du papier hygiénique ou des masques.

Allégement fiscal

Le Conseil supérieur de l’entreprise privée a également demandé dans un communiqué au gouvernement des avantages fiscaux sur les produits utilisés pour la prévention du virus, apparus il y a plus de trois mois en Chine.

Les dirigeants ont noté que cela permettrait aux familles d’accéder à des produits de base moins chers, principalement ceux qui sont nécessaires pour faire face à l’urgence.

