Walmart organise une grande vente aujourd’hui et vous ne l’avez probablement pas réalisé – voici les meilleures offres – .

Notre équipe des offres a travaillé des heures supplémentaires vendredi pour rassembler toutes les meilleures offres quotidiennes disponibles en ligne. Les points forts incluent Alexa et les prises intelligentes compatibles Google avec surveillance de l’énergie pour seulement 5,55 $ chacune, les derniers iPads de 10,2 pouces d’Apple à partir de 249 $, la caméra de sécurité domestique Wyze Cam la plus vendue qui est tellement meilleure que la Nest Cam à 200 $ pour seulement 23,40 $, 60 $ sur le couvercle de la friteuse à air instantané qui transforme presque tous les pots instantanés que vous avez déjà en friteuse à air, les véritables écouteurs sans fil SoundPEATS pour seulement 25 $ avec le code de coupon UT2OXOVI et les AirPod à un prix record de 129 $, une belle remise sur le Roku Streaming Stick +, des ventes d’une journée sur les ustensiles de cuisine et les ensembles d’outils en fonte Cuisinart, le prolongateur d’autonomie Wi-Fi le plus vendu sur Amazon pour 15,99 $ ou la version améliorée deux fois plus rapide pour 22,99 $, un tas de jeux Xbox One populaires en vente à partir de à seulement 4,49 $ et plus. De plus, le meilleur de tous, vous pouvez précommander le génial nouveau jouet animatronique Baby Yoda sur Amazon pour 59,99 $ afin que vous n’ayez pas à devenir fou à en chercher un avant les vacances plus tard cette année.

Ce sont toutes des offres fantastiques et vous devez être fou pour ne pas les vérifier, mais il y a une autre vente en cours en ce moment avec encore plus de bonnes affaires et vous ne le savez probablement même pas. Ce sont des ventes sous-annoncées sur Walmart qui regorgent de près de 2 000 remises et annulations différentes sur certains produits merveilleusement populaires. Découvrez toutes les offres ici, ou si vous n’avez pas envie de les parcourir, vous pouvez consulter nos choix pour les 10 meilleures affaires ci-dessous.

SAMSUNG Téléviseur intelligent LED UHD 2160p 4K de classe 50 ″ avec HDR

Image 4K UHD: Une recherche de clarté au-delà de la norme a été recherchée et développée, créant un moteur qui offre une résolution à couper le souffle 4X de plus que la Full HD.

PurColor: Profitez de millions de nuances de couleurs, affinées pour créer une image incroyablement vibrante.

Contraste essentiel: Discernez les détails réalistes dans les scènes les plus lumineuses et les plus sombres.

HDR: Affichez de superbes contenus à plage dynamique élevée avec un téléviseur conçu pour prendre en charge HDR10 +.

4K UHD: Voyez ce que vous avez manqué sur une image claire et nette d’une résolution 4 fois supérieure à celle de la Full HD.

Mode de jeu: Obtenez une longueur d’avance sur la concurrence, grâce à une expérience de jeu optimisée avec un décalage d’entrée minimal.

Moteur UHD: Un processeur puissant optimise votre contenu pour une qualité d’image 4K.

Taux de mouvement 120: Action fluide sur le contenu en mouvement rapide.

Renforceur de contraste: Découvrez une plus grande sensation de profondeur avec un contraste optimisé dans toutes les zones de l’écran.

Formats HDR pris en charge: HDR10 (MetaData statiques), HDR10 + (MetaData dynamiques), HLG (Hybrid Log Gamma). Tous les téléviseurs Samsung 4K UHD répondent également à la définition compatible HDR CTA.

Digital Clean View

Solution de câble propre: Gère parfaitement les cordons pour un look net et net.

Conception mince: Un design élégant et mince pour un look moderne que vous admirerez.

Couleur de la lunette: Noir brillant

Couleur du support: Noir anthracite

Smart TV: Accédez à vos services de streaming en un seul endroit à l’aide de la télécommande Samsung.

Navigation universelle: Un moyen facile de trouver du contenu en streaming et des émissions de télévision en direct avec un seul guide universel.

Connectez-vous et partagez: Synchronisez votre téléviseur avec votre smartphone compatible pour accéder et contrôler votre contenu sur grand écran.

HDMI: 2 connexions HDMI. Profitez d’une qualité audio et vidéo supérieure avec une connexion HDMI qui transmet les deux signaux sur un seul câble. Compatible avec les lecteurs Blu-ray Ultra HD de nouvelle génération et le décodage de contenu HDR. Comprend 1 canal de retour audio (ARC).

Wifi: Profitez de votre contenu à la demande préféré en toute transparence via votre réseau existant grâce au Wi-Fi intégré (802.11N).

1 connexion USB.

1 port de sortie audio optique.

1 Ethernet (LAN).

Dolby Digital Plus: Profitez de la qualité sonore numérique ultime sur tous vos films, émissions de télévision et contenus en streaming préférés. Dolby Digital Plus optimise votre expérience de divertissement avec une richesse et une clarté sonore améliorées.

20 watts 2 canaux

Support VESA mural: Oui (200 mm x 200 mm)

Télécommande standard (TM-1240A)

SAMSUNG Téléviseur intelligent LED UHD 2160p de classe 4K de 50 pouces avec HDR: 295,00 $ (rég. 328,00 $)

Matelas à ressorts Linenspa Explorer 6 ″

Le profil de six pouces est parfait pour les lits superposés, les lits gigognes et les lits pour tout-petits

Conception à ressorts durables offrant un soutien réactif parfait pour les corps en croissance

Une couche moelleuse de mousse de confort crée une couche supérieure confortable dans laquelle vos enfants peuvent se blottir

Des infusions de gel fraîches permettent à vos enfants de dormir confortablement toute la nuit

La sensation moyennement ferme est idéale pour les dormeurs du dos, des côtés et de l’estomac

Le matelas est compressé et roulé dans une boîte pour une expédition et une manipulation pratiques

La garantie limitée de 10 ans protège contre les défauts de fabrication

Matelas à ressorts Linenspa Explorer 6 ″: 59,99 $ – 139,99 $ (économisez 30 $)

Apple AirPods avec étui de chargement

Automatiquement allumé, automatiquement connecté

Configuration facile pour tous vos appareils Apple (2)

Accès rapide à Siri en disant «Hey Siri»

Appuyez deux fois pour jouer ou avancer

Le nouveau clip pour casque Apple H1 offre une connexion sans fil plus rapide à vos appareils

Charge rapidement dans le cas

Le boîtier peut être chargé à l’aide du connecteur Lightning

Son et voix riches et de haute qualité

Commutation transparente entre les appareils

Écoutez et parlez toute la journée avec plusieurs charges de l’étui de charge (3).

Condition: Nouveau

Apple AirPods avec étui de chargement: 139,00 $ (reg. 159,00 $)

(Notez que les AirPod sont en baisse à 129 $ sur Amazon)

Téléviseur intelligent QR HDR SAMSUNG 65 ″ classe 4K Ultra HD (2160P)

100% de volume de couleur avec Quantum Dot

Plus d’un milliard de nuances de couleurs brillantes – optimisées par Quantum Dots – offrent notre image la plus réaliste.

Processeur quantique 4K

Un processeur intelligent optimise instantanément le contenu pour des détails nets et des couleurs raffinées.

Quantum HDR 4X

Affine intelligemment les couleurs et les niveaux de noir pour faire ressortir des détails d’image réalistes et vifs.

Real Game Enhancer

Aide à prévenir les déchirures et le bégaiement, vous offrant des visuels fluides et réalistes ainsi qu’un son cinématographique.

4K UHD

Voyez ce que vous avez manqué sur une image claire et nette d’une résolution 4 fois supérieure à celle de la Full HD.

Ultra Slim Array

L’Ultra Slim Array ajuste dynamiquement la profondeur des noirs à la luminosité des blancs pour une image au contraste sensationnel.

Motion Rate 240

Profitez d’une action fluide et nette même dans les scènes les plus rapides.

Grand angle de vision

Obtenez une superbe image de chaque siège.

Téléviseur intelligent HDR intelligent HDR SAMSUNG 65 ″ classe 4K Ultra HD (2160P): 897,99 $ (rég. 1799,99 $)

Aspirateur robot Shark ION R75 avec Wi-Fi

Le Shark ION? Le robot apporte la facilité du nettoyage automatique à l’entretien quotidien.

Planifiez ou commencez le nettoyage de n’importe où avec le Shark Clean? Application ou commande vocale avec Amazon Alexa ou Google Assistant.

Propulsé par Auto-Sense? Navigation, le robot aspirateur évalue leur environnement sur tous les sols et moquettes, s’adapte aux obstacles, et évite les rebords.

Le rouleau à brosses multi-surfaces élimine les poils, la poussière et les squames pour éviter l’accumulation quotidienne.

Les brosses latérales doubles éliminent efficacement la poussière et les débris dans les zones difficiles d’accès comme les bords, les coins et sous les meubles.

La batterie lithium-ion longue durée fournit l’autonomie dont votre robot a besoin pour effectuer son nettoyage.

Aspirateur robot Shark ION R75 avec Wi-Fi: 249,00 $ (prix 349,00 $)

IPad 10,2 pouces Apple (7e génération)

Écran Retina de 10,2 pouces

Puce A10 Fusion

Capteur d’empreintes digitales Touch ID

Caméra arrière 8MP, caméra frontale FaceTime HD 1,2MP

Haut-parleurs stéréo

Wi-Fi 802.11ac

Jusqu’à 10 heures d’autonomie

Connecteur Lightning pour charge et accessoires

Prise en charge du clavier intelligent et du crayon Apple

iPadOS avec multitâche intuitif, nouvel écran d’accueil et toutes les fonctionnalités exceptionnelles d’iOS 13

IPad 10,2 pouces Apple (7e génération): 279,00 $ (prix normal 329,00 $)

(Notez que le même iPad est tombé à 249 $ sur Amazon)

Bradford Sectionnel réversible, plusieurs couleurs

Disponible en similicuir chocolat, tissu de performance anthracite et tissu de performance taupe

Montage facile sans outil

Va ensemble en quelques minutes

Style réversible facile à utiliser

Tissu facile à nettoyer

Dimensions assemblées: 88 po L x 67,25 po L x 37,4 po H

Poids assemblé: 158,7 lb

Hauteur du siège: 20,1 pouces

Capacité de poids de 450 livres

Expédié en 3 boîtes

Livré avec une garantie limitée d’un an du fabricant

Sectionnel réversible Bradford, plusieurs couleurs: 359,00 $ (rég. 499,00 $)

VIZIO 70 ″ Classe 4K UHD LED SmartCast Smart TV HDR V-Series

Fonte intelligente – Trouver un contenu de qualité et diffuser des vidéos 4K HDR de haute qualité est incroyablement facile avec SmartCast Home. Parcourez vos favoris comme Netflix et Hulu directement sur le téléviseur à l’aide de l’application mobile à distance ou Smart Cast incluse sur votre téléphone ou votre tablette

Fonctionne avec Apple AirPlay – Utilisez votre iPhone, iPad ou Mac pour diffuser des films, des émissions, de la musique et des photos depuis iTunes, Apple TV et d’autres applications compatibles AirPlay sur le téléviseur. Vous pouvez également mettre en miroir sans fil du contenu tel que des pages Web et des présentations depuis votre appareil iOS ou Mac sur le grand écran

Fonctionne avec Apple HomeKit – Contrôlez votre téléviseur à l’aide de l’application Apple Home ou de Siri sur votre iPhone, iPad ou Mac. Ajoutez simplement ce téléviseur à l’application Home et incluez-le dans des scènes ou des automatisations comme tout autre accessoire HomeKit. Utilisez Siri sur votre iPhone ou iPad pour allumer ou éteindre le téléviseur, contrôler le volume et changer les entrées – vous pouvez même utiliser Siri pour lire des films, des émissions de télévision ou de la musique

Chromecast intégré – Avec Chromecast intégré, la série V offre des milliers d’applications de streaming et la possibilité d’afficher n’importe quoi depuis votre téléphone ou le navigateur Google Chromes sur grand écran

Commande vocale mains libres – La série V est un parfait compagnon pour la maison intelligente avec prise en charge des écosystèmes vocaux de la maison intelligente populaires comme Siri et Google Assistant

VIZIO WatchFree – Profitez de la télévision gratuite et illimitée de plus de 150 chaînes – actualités, sports, films, émissions de télévision, musique et le meilleur d’Internet. Pas de frais, d’abonnement ou de connexion

Mise en miroir d’écran d’ordinateur portable – Qu’il s’agisse de naviguer sur un site Web ou de faire une présentation, vous pouvez facilement diffuser à partir de votre téléphone, tablette ou ordinateur portable vers la série V avec Chromecast intégré

Processeur Octa-Core – Le processeur est le cerveau de votre téléviseur et un processeur haute puissance signifie moins de décalage dans les applications de maison intelligente ou lors des changements d’activités

3 ports HDMI compatibles UHD – Prise en charge des dernières normes HDMI, cette série V vous permet de vous connecter à des lecteurs Blu-Ray 4K, à des consoles de jeu, etc.

DTS Studio Sound II – Son surround virtuel avancé à partir des deux haut-parleurs intégrés du téléviseur

Multimédia USB – Lisez des photos, de la musique et des vidéos directement sur grand écran à l’aide du port USB intégré

Mode de démarrage rapide – Activez le mode de démarrage rapide pour l’activer automatiquement avec une simple commande vocale ou appuyez sur le bouton Cast. L’activation du mode de démarrage rapide modifiera la consommation d’énergie requise pour faire fonctionner ce téléviseur

VIZIO 70 ″ Classe 4K UHD LED SmartCast Smart TV HDR V-Series: 658,00 $ (reg. 758,00 $)

Tapis roulant motorisé électrique pliable portable Best Choice Products 800W

Dimensions pliées: 22,8 ″ L x 24,8 ″ L x 47 ″ H

Poids: 59,5 lb

Matière: plastique

Tension: 110 V

Fréquence: 60 Hz

Puissance: 800W

Assemblage minimal requis; instructions incluses

BCP SKU: SKY3123

Basculez facilement entre les vitesses préréglées de 0,5, 2,0, 4,0, 5,5 et 7,5, ou ajustez via les boutons – / + pour plus d’options

Choisissez facilement un programme d’entraînement avec 3 combinaisons différentes de vitesse et de temps

L’affichage numérique suit la distance, la vitesse, le temps et le nombre de calories tandis que les poignées ont des réglages de vitesse, des boutons marche / arrêt et des capteurs de fréquence cardiaque

La console de commande est conçue avec 2 porte-bouteilles d’eau et une étagère multimédia pour tablettes, livres, télécommandes et téléphones

Dimensions hors tout: 48 ″ L x 24 ″ L x 48 ″ H

Le tapis roulant électrique pliable portable a une capacité de poids de 250 lb

Tapis roulant électrique pliable portable Best Choice Products 800 W: 199,99 $ (prix normal 399,99 $)

GPS Apple Watch Series 3 – 38 mm

Le GPS et un altimètre barométrique permettent de savoir jusqu’où vous allez

Processeur double cœur pour des performances d’application plus rapides

Montre de sport ultime et tracker d’activité intelligent

À l’épreuve de la natation pour que vous soyez toujours prêt pour la piscine ou l’océan

Boîtier en aluminium

watchOS 4 est encore plus intuitif et intelligent

L’Apple Watch 38 mm est compatible Wi-Fi et Bluetooth 4.2

Condition: Nouveau

Livré en gris sidéral / noir

GPS Apple Watch Series 3 – 38 mm: 189,00 $ (rég. 199,00 $)

