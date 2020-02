Warren accuse Trump de “gâcher tous les aspects de cette crise” alors que l’OMS élève la menace des coronavirus au plus haut niveau

«Il s’agit d’un test de réalité pour tous les gouvernements de la planète: Réveillez-vous. Préparez-vous », a déclaré un haut responsable de l’Organisation mondiale de la santé. “Ce virus est peut-être en route et vous devez être prêt.”

Par Jessica Corbett, rédactrice – Common Dreams

Vendredi, l’Organisation mondiale de la santé a élevé le risque mondial du nouveau coronavirus à son plus haut niveau et a réitéré la nécessité d’efforts de confinement dans le monde entier, le président américain Donald Trump continuant à faire face à de nombreuses critiques sur la manière dont son administration a géré la crise de santé publique jusqu’à présent.

Depuis le début de l’épidémie de coronavirus (COVID-19) à Wuhan, en Chine, l’année dernière, elle a infecté plus de 83 000 personnes dans le monde, faisant plus de 2 800 morts, selon l’Associated Press. Une grande majorité des cas se sont produits en Chine continentale; cependant, le virus a atteint plus de 50 pays, avec des centaines de cas confirmés en Corée du Sud, au Japon, en Italie et en Iran.

“Nos épidémiologistes surveillent ces développements en continu, et nous avons maintenant augmenté notre évaluation du risque de propagation et du risque d’impact du COVID-19 à un niveau très élevé au niveau mondial”, a expliqué vendredi le directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus. une conférence de presse à Genève avec d’autres responsables de l’agence des Nations Unies.

«Ce que nous voyons actuellement, ce sont des épidémies liées au COVID-19 dans plusieurs pays, mais la plupart des cas peuvent encore être attribués à des contacts connus ou à des groupes de cas. Nous ne voyons pas encore de preuves que le virus se propage librement dans les communautés », a déclaré Tedros. “Tant que c’est le cas, nous avons encore une chance de contenir ce virus, si des mesures énergiques sont prises pour détecter les cas précocement, isoler et soigner les patients et retrouver les contacts.”

«🔟 il est normal et compréhensible de se sentir anxieux, surtout si vous vivez dans un pays ou une communauté qui a été touché. Découvrez ce que vous pouvez faire dans votre communauté. Discutez de la façon de rester en sécurité avec votre lieu de travail, votre école ou votre lieu de culte »- @ DrTedros # COVID19 #coronavirus pic.twitter.com/M4BQzpdh2j

– Organisation mondiale de la santé (OMS) (@WHO) 28 février 2020

Mike Ryan, directeur exécutif du programme OMS de gestion des situations d’urgence sanitaire, a déclaré vendredi aux journalistes que «ceci est une réalité pour tous les gouvernements de la planète: réveillez-vous. Sois prêt. Ce virus est peut-être en route et vous devez être prêt. Vous avez un devoir envers vos citoyens, vous avez un devoir envers le monde d’être prêt. »

Ryan a ajouté qu’il était «inutile» de demander si l’épidémie était désormais considérée comme une pandémie, car cela signifierait «nous acceptons essentiellement que chaque être humain sur la planète soit exposé à ce virus. Les données ne le montrent pas. » Cependant, at-il averti, “si nous n’agissons pas … c’est peut-être un avenir que nous devons vivre.”

Comme Common Dreams l’a rapporté mardi, le professeur d’épidémiologie de Harvard, Marc Lipsitch, a prédit que le virus pourrait finalement infecter entre 40 et 70% de la population mondiale, et les Centers for Disease Control and Prevention encouragent les résidents américains à se préparer à «une perturbation importante de leur quotidien vies.”

Le CDC suit les cas de COVID-19 aux États-Unis sur son site Web. L’agence fédérale a également publié des informations sur le virus et la réponse nationale de confinement, qui comprend le déploiement de personnel CDC dans des dizaines de sites à travers le pays.

Malgré les efforts de l’agence, Trump a été critiqué pour la réponse de son administration à l’épidémie. La candidate démocrate à la présidentielle, la sénatrice Elizabeth Warren (D-Mass.) A tweeté vendredi que “nous envisageons un grave ralentissement économique en raison du coronavirus – et l’administration Trump est en train de gâcher tous les aspects de cette crise”.

Trump a annoncé mercredi soir qu’il nommait le vice-président Mike Pence pour diriger le groupe de travail sur l’administration des coronavirus – une décision qui a été jugée “totalement irresponsable” par la représentante Alexandria Ocasio-Cortez (D-N.Y.). La députée et d’autres critiques ont souligné les antécédents problématiques de Pence dans la gestion des problèmes de santé publique, y compris pendant qu’il était gouverneur de l’Indiana.

Le plan de Trump pour le coronavirus jusqu’à présent:

– Couper l’aide au chauffage d’hiver pour les pauvres

-Avoir le VP Pence, qui voulait «prier» l’épidémie de VIH, superviser la réponse

-Laissez l’ex-lobbyiste pharmaceutique Alex Azar refuser de garantir des vaccins abordables à tous

Répugnant. pic.twitter.com/98HVjUVY8C

– Bernie Sanders (@SenSanders) 27 février 2020

Pence a annoncé jeudi matin qu’il nommait un responsable de la santé mondiale, l’ambassadeur Debbie Birx, en tant que «coordinateur de la réponse au coronavirus de la Maison Blanche», une décision que Politico a décrite comme «installant sous lui un personnage semblable à un tsar pour guider la réponse de l’administration à l’épidémie après une longue danse publique sur la façon de montrer le pouvoir de la bureaucratie fédérale au peuple américain. »

Le New York Times a rapporté jeudi soir que la Maison Blanche avait décidé de “resserrer le contrôle des messages sur les coronavirus par les responsables de la santé et les scientifiques du gouvernement, en leur demandant de coordonner toutes les déclarations et les apparitions publiques” avec le bureau de Pence, citant plusieurs sources anonymes. Selon le Times, “les responsables insistent sur le fait que l’objectif de M. Pence n’est pas de contrôler ce que disent les experts et les autres responsables, mais de s’assurer que leurs efforts sont coordonnés, après des jours de confusion avec divers responsables de l’administration faisant des déclarations contradictoires à la télévision”.

Cependant, les nouvelles ont suscité des inquiétudes parmi les individus et les groupes de surveillance – et sont venues au milieu d’un rapport qu’un dénonciateur du ministère de la Santé et des Services sociaux a accusé l’administration Trump de tenter de couvrir éventuellement l’exposition des travailleurs fédéraux au coronavirus en les envoyant pour traiter les Américains évacués. de Wuhan sans fournir la formation ou l’équipement essentiel.

1. Trump exige maintenant des EXPERTS EN SANTÉ PUBLIQUE et des SCIENTIFIQUES qu’ils effacent leurs déclarations sur le coronavirus avec MIKE PENCE

C’est dangereux

Pence a placé l’idéologie au-dessus de la science et a montré sa volonté de mettre la vie des gens en dangerhttps: //t.co/qwOwYPSGqQ

– Judd Legum (@JuddLegum) 27 février 2020

“Il n’y a rien de mal à un processus coordonné au sein du gouvernement fédéral pour s’assurer qu’il envoie des informations claires et factuelles sur l’élargissement de l’épidémie de coronavirus”, a déclaré le Dr Michael Carome, directeur du Public Citizen’s Health Research Group. “Mais il y a toutes les raisons de soupçonner qu’il se passe autre chose – que les experts en santé publique sont chargés de garder le silence parce qu’ils partagent des informations véridiques que l’administration Trump trouve incommodes ou qui contredisent les réflexions aléatoires du président.”

“Comme nous l’avons vu dans la réponse de la Chine à l’épidémie, museler les experts en santé publique à un moment où une crise de santé publique pourrait émerger est imprudent et met en danger le public”, a ajouté Carmone dans sa déclaration jeudi. “Il devrait être évident pour l’administration Trump, mais ce n’est peut-être pas le cas, que le fait de faire taire des informations véridiques sur le coronavirus est susceptible d’accélérer – et non d’arrêter – sa propagation.”

Pendant ce temps, Trump et ses alliés continuent de vanter les efforts de l’administration et de rejeter les critiques comme des attaques à motivation politique. Vendredi, le chef d’état-major de Trump, Mick Mulvaney, a qualifié la couverture médiatique du coronavirus de “tentative de renverser le président” et minimisé son niveau de menace. Comme Common Dreams l’a rapporté, certains critiques ont répondu en accusant Mulvaney de politiser la crise au détriment des familles américaines.

Catégories: Santé, International, Amérique du Nord, Politique

Tags: Alexandria Ocasio-Cortez, CDC, Centers for Disease Control, coronavírus, COVID-19, Elizabeth Warren, Mike Pence, OMS, Organisation mondiale de la santé