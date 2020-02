Washington Corozo fait ses débuts avec un but dans la défaite du Sporting Cristal contre l’UTC | Réseaux sociaux sportifs

L’attaquant équatorien Washington Corozo a fait ses débuts ce samedi avec un score dans la défaite 2-1 que le Sporting Cristal a subi contre l’UTC Cajamarca, lors d’un match de la première journée de la Ligue de football péruvienne 1 dans laquelle quatre expulsions ont été vues , trois d’entre eux de l’équipe de Lima.

Dans un affrontement intense et joué à la limite à Cajamarca, le Sporting a subi les expulsions du milieu de terrain Christopher González et des défenseurs Carlos Cabello et Renzo Revoredo, tandis que l’UTC a perdu contre le milieu de terrain argentin Gerardo Martínez.