Weinstein subit une chute dans une prison de New York, moins de deux jours après sa condamnation | La société

Le producteur de film Harvey Weinstein, reconnu coupable le mois dernier à New York de viol et d’agression sexuelle, a subi une chute ce dimanche à la prison de Rikers Island, où il est en prison en attendant de rencontrer mercredi 11 mars sa dernière condamnation , qui peut être d’un minimum de cinq ans et d’un maximum de 29 ans.

Weinstein, 67 ans, a été opéré du cœur mercredi de la semaine dernière dans un hôpital pénitentiaire de la Grosse Pomme où il est resté depuis le 24 février, date à laquelle le jury l’a reconnu coupable de deux délits sexuels et est entré dans la polémique La prison de Rikers le lendemain, où il n’a pas son déambulateur, selon sa représentante Juda Englemayer à la chaîne CNN.