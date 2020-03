“Westworld” revient, la série qui doute de la liberté dans un monde technologique | Culture et divertissement

Après la fin de “Game of Thrones”, HBO pariera fortement sur la troisième saison de “Westworld”, la série qui a commencé dans un hypothétique parc d’attractions futuriste et sera désormais diffusée dans le monde extérieur, où la technologie questionne plus que jamais notre possibilité de liberté.

“Le thème du Monde Libre est quelque chose qui a fasciné de nombreux écrivains d’avant cette époque”, a expliqué à Efe Lisa Joy, co-créatrice de cette intrigue, dans laquelle s’ajoute l’éternelle question de qui nous sommes et pourquoi de cette manière. le domaine que la technologie a dans nos vies et son importance à l’avenir.