WhatsApp cessera de fonctionner sur Android 2.3.7 et iOS 8 à partir de samedi | L’avenir

La populaire plateforme de messagerie instantanée WhatsApp cessera de fonctionner sur les téléphones avec le système d’exploitation Android 2.3.7 et les iPhones avec iOS 8 ou une version antérieure à partir de samedi, ce qui pourrait avoir des répercussions importantes dans certaines parties du monde.

Le service appartenant à Facebook a déjà avancé la date butoir il y a un an sur son site Web, et ceux qui utilisent un ancien système d’exploitation devraient, s’ils veulent continuer à utiliser WhatsApp, le mettre à jour avant samedi.

Pendant plus d’un an, dans ces versions des systèmes d’exploitation mobiles Google et Apple, il n’était plus possible de créer de nouveaux comptes WhatsApp ou de revérifier les comptes existants, mais ceux qui avaient déjà installé l’application étaient autorisés à continuer à l’utiliser normalement

Android 2.3.7 est la dernière mise à jour du système Android 2.3 ou “Gingerbread” (pain d’épices), lancé en 2010, et depuis lors, près d’une douzaine de nouveaux systèmes d’exploitation sont apparus.

iOS 8, quant à lui, est arrivé sur l’iPhone en septembre 2014 et a été remplacé un an plus tard par iOS 9.

Transfert d’histoire

WhatsApp a expliqué qu’il n’y a pas d’option pour transférer l’historique des conversations multiplates-formes pour les utilisateurs qui ne pourront pas continuer à utiliser le service, mais ils peuvent exporter ces données par e-mail s’ils souhaitent les conserver.

Comme il s’agit de systèmes d’exploitation très anciens, la décision WhatsApp ne devrait pas avoir un grand impact sur les marchés mobiles matures tels que les États-Unis. ou en Europe, mais cela pourrait être important pour les marchés émergents avec un grand nombre de vieux téléphones comme l’Inde ou certains pays africains.

De son côté, le propriétaire de WhatsApp, Facebook, a de nouveau désavoué mercredi ceux qui prédisaient une éventuelle perte d’utilisateurs sur leur plate-forme et a annoncé qu’il clôturait 2019 avec 9% d’internautes en plus, bien que les lourdes amendes de des régulateurs ont pesé leurs résultats financiers. EFEfuturo