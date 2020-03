Willington Ortiz: la Colombie ne peut pas se permettre d’exclure James | Réseaux sociaux sportifs

Bien que James Rodriguez joue peu au Real Madrid et ne soit pas à un bon niveau, pour l’ancien footballeur Willington Ortiz, l’un des attaquants les plus talentueux de l’histoire de la Colombie, l’entraîneur Carlos Queiroz ne peut pas se permettre de partir pour hors de l’appel pour le début des qualifications à son joueur le plus talentueux.

“La controverse est maintenant que s’il appelle James ou s’il ne l’appelle pas. Tout le monde est inquiet, et je dirais à l’entraîneur: le football se fait avec de bons joueurs. James est un bon joueur et ne peut pas le laisser de côté.” dit ‘el viejo Willy’ (Tumaco, 1952) dans une interview avec Efe à Bogotá.