Wimbledon dit également au revoir à 2020 pour le coronavirus

(. espagnol) – Wimbledon-The Championships, le tournoi de tennis le plus ancien et le plus prestigieux n’aura pas lieu en 2020. Les organisateurs ont décidé d’annuler l’événement en raison de la pandémie de coronavirus.

La décision a été prise ce mercredi après une réunion d’urgence du Conseil exécutif du All England Club (AELTC). L’organisme en charge du troisième grand tournoi de tennis au calendrier a également annoncé que le championnat numéro 134 se déroulera du 28 juin au 11 juillet 2021.

“La chose la plus importante dans nos esprits a été la santé et la sécurité de tous ceux qui se réunissent pour faire de Wimbledon un succès: le public britannique et les visiteurs du monde entier, nos joueurs, nos invités, nos membres, notre personnel , les bénévoles, les partenaires, les entrepreneurs et les résidents locaux, ainsi que notre responsabilité plus large dans les efforts de la société pour relever ce défi mondial à notre mode de vie », a déclaré l’AELTC dans un long communiqué.

C’est la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale que Wimbledon est suspendu et il rejoint une longue liste d’événements de tennis qui ont été annulés en 2020 en raison de la pandémie.

L’option d’être reporté ou de jouer à huis clos n’a pas été envisagée par les organisateurs, en raison de la logistique et de l’engagement de milliers de personnes en charge du tournoi.

Quant aux personnes qui ont déjà acheté des billets, l’agence a assuré qu’elles seront remboursées et seront avisées d’acheter des billets pour l’année prochaine.

Ian Hewitt, président de l’AELTC, a déclaré: «Cela nous a pesé dans l’esprit que l’organisation des Championnats n’a été interrompue que par les guerres mondiales, mais, après un examen exhaustif de tous les scénarios, nous pensons que cette mesure, à cause de la crise mondiale, c’est la bonne décision ».

