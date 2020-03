Wuhan commence à revenir à la normale, mais l’épidémie mondiale ne s’atténue pas | La société

La ville chinoise de Wuhan, où la pandémie de coronavirus a commencé, a commencé un retour à la normalité avec l’annonce faite aujourd’hui qu’elle lèvera le 8 avril la stricte quarantaine qu’elle a imposée à ses habitants en janvier, mais la peste fait rage en Italie et Il se développe sur tout le continent américain, déjà touché dans son intégralité.

Le total des personnes touchées par la pandémie dans le monde est déjà de 372 757, tandis que les morts sont 16 231 (1 579 de plus que la veille), selon les dernières données de l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

LA FIN DE LA PREMIÈRE CLÔTURE

Les autorités de Wuhan ont annoncé aujourd’hui la fin prochaine de l’emprisonnement qu’elles ont imposé aux 11 millions d’habitants de la ville le 23 janvier.

Jusqu’à ce jour, le coronavirus avait fait 17 morts et touché 444 personnes dans la ville du centre-est de la Chine. Selon le dernier décompte publié aujourd’hui, 2 524 personnes sont mortes à Wuhan jusqu’à présent. Dans toute la Chine depuis le début de la pandémie, 81 171 personnes ont été infectées, dont 3 277 sont décédées et 73 159 ont été guéries.

À l’heure actuelle, le nombre de personnes touchées est inférieur à 5 000, 4 735, dont 1 573 dans un état grave (1 527 à Wuhan).

L’ÉPIDÉMIE CONTINUE DE CROÎTRE EN ITALIE ET ​​EN ESPAGNE

Cela contraste avec les chiffres de l’Italie, où le nombre de décès dus au coronavirus a atteint 6 820 aujourd’hui, augmentant de 743 au cours des dernières 24 heures, rompant ainsi la tendance de deux jours à la baisse des décès.

Cependant, les cas positifs s’élèvent à 54 030, 3 612 de plus par rapport à lundi, soit une diminution pour le troisième jour consécutif, selon les données proposées par le chef de la protection civile, Angelo Borrelli.

Au total, 8 326 personnes ont été guéries et le nombre total de cas de coronavirus depuis la détection de l’épidémie en Italie est de 69 176.

De son côté, l’Espagne a atteint un nouveau record de décès quotidiens par coronavirus, avec 514 au cours des dernières 24 heures, portant le nombre total de décès à 2 696, comme annoncé mardi par le ministère de la Santé.

Le nombre total de personnes infectées s’élève à 39 673 (soit une augmentation de 19,9% en 24 heures), tandis que 2 636 patients sont admis en soins intensifs et 3 794 personnes infectées se sont déjà rétablies.

CONFINEMENT TOTAL EN INDE

La fin annoncée de l’emprisonnement de Wuhan a une valeur symbolique élevée car c’est là que les premières mesures drastiques ont été décrétées pour contenir la contagion, quelque chose qui a autrefois étonné le monde et qui est aujourd’hui une réalité dans presque toute la planète.

Aujourd’hui, l’Inde, le pays le plus peuplé du monde après la Chine, a décidé le confinement total de ses près de 1 300 millions d’habitants pendant 21 jours à partir de minuit mardi.

Le nombre de personnes infectées et mortes en Inde est bien inférieur à celui enregistré dans les pays les plus touchés (482 personnes infectées et 9 décédées).

Mais le Premier ministre Narendra Modi a décidé de prendre “une mesure essentielle” pour sauver l’Inde et chaque Indien. ” A partir de minuit, il sera “totalement interdit de s’aventurer hors du domicile”.

TRUMP NE VEUT PAS SACRIFIER L’ÉCONOMIE

Au lieu de cela, le président américain Donald Trump a déclaré lundi qu’il envisageait de rétrograder les mesures de son gouvernement pour freiner la propagation du COVID-19 en raison de l’impact négatif qu’elles ont sur l’économie.

Lors d’une conférence de presse à la Maison Blanche, Trump a annoncé que le 30 mars, à la fin de la période de 15 jours imposée par son gouvernement pour mettre en œuvre des mesures, il étudierait s’il continue dans la même direction ou s’il prend une nouvelle direction. “Le remède (à COVID-19) ne peut pas être pire que la maladie”, a-t-il déclaré.

Parmi les mesures recommandées par les États-Unis à leurs citoyens, citons le travail et la scolarisation à domicile dans la mesure du possible, en évitant les voyages, en ne allant pas dans les bars ou les restaurants et en n’assistant pas aux réunions de plus de dix personnes.

“Cela peut créer un problème beaucoup plus grave que celui avec lequel nous avons commencé”, a-t-il dit, insistant sur le fait que les États-Unis ne veulent pas “perdre des entreprises ou perdre des travailleurs”.

Le président américain a par ailleurs comparé les décès du coronavirus au taux d’accidents sur la route. “Les accidents de voiture sont bien plus que n’importe quel nombre dont nous parlons (à propos du coronavirus). Cela ne signifie pas que nous allons dire à tout le monde d’arrêter de conduire des voitures”, a déclaré Trump.

Aux États-Unis, il n’y a pas de quarantaine générale, mais près de la moitié des habitants (46%) sont sous la décision des autorités régionales ou locales.

Dans ce pays, environ 50 000 personnes ont contracté le nouveau coronavirus et au moins 550 sont décédées (environ 140 au cours des dernières 24 heures), selon les données officielles. Environ la moitié de ces cas se trouvent dans l’État de New York et un tiers du total à New York.

LE CORONAVIRUS EST DÉJÀ DANS LE CONTINENT AMÉRICAIN ENTIER

Le coronavirus a déjà atteint tous les pays du continent américain, après le seul pays du continent sans infections enregistrées, le Belize, a annoncé lundi le premier cas.

De plus, les cas détectés ne concernent plus uniquement des personnes ayant récemment voyagé dans des zones irriguées ou des étrangers, la transmission locale du virus étant en augmentation.

Cela se produit déjà en Argentine, au Brésil et au Canada, en plus des États-Unis.

L’Amérique enregistre déjà au moins 48 000 infections et plus de 600 décès.

LE G7 PROMET DE FAIRE TOUT CE QUI EST NÉCESSAIRE

Préoccupée par les effets économiques de la cessation de presque toutes les activités non essentielles dans le monde, le G7, le groupe de la plupart des pays industrialisés, a réitéré son engagement à faire “tout le nécessaire pour restaurer la confiance et la croissance” après la pandémie.

“Nous ferons tout ce qui est nécessaire pour restaurer la confiance et la croissance économique et protéger les emplois, les entreprises et la résistance du système financier”, ont déclaré les pays du G7 dans un communiqué à l’issue d’une réunion virtuelle de leurs ministres de l’économie et gouverneurs de banque. central.

Le groupe a souligné qu’il offrira “l’effort budgétaire nécessaire pour aider les économies à se rétablir rapidement”, ainsi que de poursuivre les mesures de relance monétaire.

Aux États-Unis, la Réserve fédérale a considérablement réduit les taux d’intérêt entre 0 et 2,25% et a annoncé un programme illimité d’achat d’obligations du Trésor; tandis qu’au Congrès, les législateurs finalisent un plan de relance budgétaire de 2 billions de dollars pour maintenir l’économie à flot.

Dans l’Union européenne, la Banque centrale européenne a également supprimé toute l’artillerie monétaire avec un programme d’achat de dette de plusieurs milliards de dollars et les exigences de contrôle du déficit budgétaire en raison de l’impact économique du coronavirus ont été éliminées.

QUI DEMANDE DE L’AIDE POUR LUTTER CONTRE LES VIRUS

Pour sa part, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a lancé un fonds de lutte contre le COVID-19 et a annoncé aujourd’hui les premiers résultats de l’initiative, selon lesquels le Japon et l’Allemagne, suivis de la Chine, sont les pays qui ont le plus donné.

Malgré cela, moins d’un tiers des 675 millions de dollars ont été amassés. À ce jour, l’OMS a reçu 195 millions de dollars et des engagements de 69 millions de dollars.

Le Japon est de loin le plus gros contributeur, avec des dons d’une valeur de 47,5 millions de dollars, suivi par l’Allemagne avec 27 millions de dollars.

Ils sont suivis par la Chine (20 millions de dollars), le Royaume-Uni (17,4 millions de dollars), les États-Unis (14,7 millions de dollars), le Fonds des Nations Unies pour les interventions d’urgence (10 millions de dollars), puis un donateur privé , la Fondation Bill et Melinda Gates, avec une aide de 9,5 millions de dollars.

Les autres pays cités par l’OMS comme donateurs sont l’Australie, l’Azerbaïdjan, le Canada, la République tchèque, la France, l’Irlande, l’Italie, la Nouvelle-Zélande, la Norvège, la Corée du Sud, la Slovénie, la Slovaquie, l’Autriche, la Suisse, l’Arabie saoudite ou les Pays-Bas, entre autres, en plus de la fondation du magnat américain Michael Bloomberg.

Tout le monde peut contribuer individuellement à ce fonds via le site Web covid19responsefund.org.

LES JEUX OLYMPIQUES DE TOKYO ANNULÉS

Après des semaines d’annulations d’annulations et de reprogrammations d’événements, c’est aujourd’hui la plus attendue, celle des JO de Tokyo.

Le Comité International Olympique (CIO) a finalement cédé aujourd’hui aux pressions des fédérations et des gouvernements et a confirmé dans un communiqué que les JO de Tokyo avaient été reportés “au plus tard à l’été 2021”, en raison de la pandémie de coronavirus responsable de COVID-19.

<< Dans les circonstances actuelles, et sur la base des données de l'Organisation mondiale de la santé, du président du CIO et du Premier ministre du Japon, nous concluons que les Jeux olympiques de la XXXIIe Olympiade à Tokyo devraient être modifiés pour une date postérieure à 2020, mais pas après l'été 2021 ", précise le communiqué du CIO.

Et il a convenu avec le gouvernement japonais que “les Jeux olympiques de Tokyo doivent être un phare d’espoir pour le monde en ces temps troublés”, de sorte que la flamme olympique, qui est venue d’Olympie (Grèce) sur les terres japonaises la semaine dernière, était le gardera au Japon cette année pour symboliser “la lumière au bout du tunnel”.