X-Elio réalise 35 millions pour construire une centrale photovoltaïque au Mexique | Les entreprises

La première entreprise mondiale spécialisée dans le développement, l’exploitation et la maintenance de projets d’énergie solaire photovoltaïque, X-Elio a réalisé un financement global de 39,4 millions de dollars (environ 35 millions d’euros) pour la construction et l’entretien de la centrale solaire photovoltaïque de Xoxocotla, d’une capacité de 85MWc et située dans la municipalité d’Ayala, dans l’État de Morelos, au Mexique.

IDB Invest, membre du Groupe de la Banque interaméricaine de développement (BID), est l’institution qui a accordé un financement conjointement avec l’ICO et la Tokyo-MUFG Bank, comme l’a rapporté X-Elio dans un communiqué.

Cette centrale photovoltaïque augmentera la capacité installée d’énergies renouvelables non conventionnelles et diversifiera la matrice énergétique du pays.

Le projet devrait permettre d’économiser l’équivalent de 1,6 million de tonnes de dioxyde de carbone au cours des 20 prochaines années

Le projet Xoxocotla a été attribué lors de la deuxième vente aux enchères à long terme organisée par le Centre national de contrôle de l’énergie du Mexique (CENACE).

De plus, ce projet a signé un Power Coverage Agreement (PPA) pour la vente d’énergie au cours des 15 prochaines années.

Il Directeur financier de X-Elio, David DíazIl a souligné que «le financement du projet Xoxocotla est le quatrième projet photovoltaïque au Mexique financé par la BID (avec d’autres entités financières) avec X-Elio, après les projets Guanajuato dans l’État de Guanajuato, Terre-Neuve à Ciudad Juárez (Chihuahua) et Navojoa dans l’État de Sonora “.

X-Elio Il est présent aux États-Unis, au Japon, en Amérique latine (Mexique et Chili, entre autres), en Australie, en Asie du Sud-Est, en Italie et en Espagne.

En 2018, il a réalisé un chiffre d’affaires en volume de plus de 130 millions d’euros. La société a accumulé une expérience dans la construction de centrales solaires pour plus de 3GW et possède actuellement 21 centrales photovoltaïques opérationnelles et 7 en construction.