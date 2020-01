Xi, à Merkel et Macron: la Chine “a fait tout son possible” contre le virus | La société

Le président chinois Xi Jinping a déclaré lors d’une conversation téléphonique avec son homologue français Emmanuel Macron et la chancelière allemande Angela Merkel que le pays asiatique “a fait tout son possible pour contenir la propagation” du nouveau coronavirus, le presse locale

Mercredi, lors d’une conversation téléphonique, M. Xi a déclaré que son pays avait pris des mesures strictes de contrôle et de prévention des traitements, qu’il signalait commodément l’évolution de l’épidémie et qu’il en avait fait de même avec l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et avec les éventuels pays touchés.