Y aura-t-il des Jeux olympiques de Tokyo 2020?

L’événement olympique a surmonté la guerre froide, les boycotts, les attaques terroristes et les épidémies; seules la Première et la Seconde Guerre mondiale ont provoqué la suspension en 1916, 1940 et 1944.

Les Jeux Olympiques de Tokyo 2020, du 24 juillet au 9 août, se tiennent toujours malgré la menace de la crise sanitaire causée par le coronavirus et le courant de protestation alimenté par les athlètes et les managers qui demandent son report, comme réitéré mardi. le Comité International Olympique (CIO).

“Le CIO reste pleinement attaché aux Jeux olympiques de Tokyo 2020 et, avec un peu plus de quatre mois, il n’est pas nécessaire de prendre des décisions drastiques et toute spéculation à cet égard serait contre-productive”, a souligné le CIO après la réunion à distance. qu’il a entretenu avec des représentants des comités olympiques, des fédérations internationales et des athlètes.

Le CIO reste donc confiant que le Japon et le reste du monde gagneront le pouls de la pandémie de Covid-19, bien que cela ait provoqué des reports et des suspensions des pré-Jeux olympiques, ainsi que modifié la préparation de l’enfermement chez eux des athlètes. qui construisent leur rêve olympique.

Bien que les Jeux Olympiques aient été affectés par des guerres, des conflits politiques, des épidémies et des boycotts, depuis la première édition de l’ère moderne, en 1896 à Athènes, la nomination n’a été suspendue qu’à trois reprises, celles de 1916, 1940 et 1944, en raison du déclenchement de la Première et de la Seconde Guerre mondiale.

Depuis ce 6 avril 1896 à Athènes, les Jeux olympiques d’été ont lieu tous les quatre ans, à l’exception de ceux de Berlin en 1916, d’Helsinki en 1940 et de Londres en 1944 pour ces guerres, mais les capitales allemande, finlandaise et du Royaume Ensemble, ils les abriteront plus tard, en 1936, 1952 et 1948, respectivement.

Initialement, les Jeux de 1940 ont été attribués à Tokyo, mais dans un télégramme daté du 16 juillet 1938, le membre du CIO japonais Togukawa Soyeshima a annoncé qu’en raison d’hostilités prolongées sans perspective de paix immédiate, il avait été décidé d’annuler l’événement olympique. .

Par la suite, le CIO l’a transféré à Helsinki, bien qu’en avril 1940 il ait été retiré car sa célébration était impossible en raison de la situation internationale et le président du CIO, Baillet-Latour, a annoncé dans une circulaire datée du 2 mai 1940 que, Conformément à la Charte olympique, les jeux n’auraient pas lieu.

Munich 72: Septembre noir

L’attentat terroriste perpétré dans le village olympique le 5 septembre 1972 a entraîné la suspension de 36 heures des Jeux de Munich. Onze membres de l’équipe olympique israélienne ont été enlevés par le commandement terroriste palestinien du Septembre noir. Les terroristes ont tué deux athlètes, puis les autres après une tentative de libération ratée. Cependant, le président du CIO de l’époque, Avery Brundage, a décidé que les jeux se poursuivraient.

Une autre attaque, le 28 juillet 1996, dans le parc olympique du centenaire à Atlanta (États-Unis), avec deux morts et 111 blessés, a également causé un retard de 24 heures, bien que l’espagnol Juan Antonio Samaranch, le président du CIO en ce temps-là et père de l’actuel vice-président, a ordonné qu’ils ne soient pas reportés.

Mis à part cela, dans les années de la guerre froide, les boycotts étaient une constante dans le dernier quart du siècle dernier. En 1976, certains pays africains n’ont pas participé aux Jeux de Montréal en réponse à la performance de la Nouvelle-Zélande, qui avait violé le boycott international de l’Afrique du Sud, alors encore sous l’apartheid.

Boycotts à Moscou 80 et Los Angeles 84 et Zika

L’invasion soviétique de l’Afghanistan a incité les États-Unis et 64 autres pays alliés à ne pas se rendre aux Jeux de Moscou en 1980, ce qui a réduit le nombre de participants à 81, le plus bas depuis Melbourne en 1956.

Les ex-Soviétiques ont réagi de la même manière quatre ans plus tard à Los Angeles 84, et n’étaient pas côte à côte avec 14 autres nations du bloc de l’Est. Les pays qui ont boycotté ces Jeux ont organisé les Jeux de l’amitié le même mois d’août.

À Séoul 88, la Corée du Nord a fait pression sur le CIO pour organiser une édition conjointe avec son pays voisin du Sud, mais face au refus de la plus haute instance olympique, a appelé au boycott des Jeux et cette démission n’a été soutenue que par Cuba, le Nicaragua, l’Albanie et l’Éthiopie.

La dernière crise majeure liée aux jeux a eu lieu il y a quatre ans en raison de la menace du virus Zika, une maladie qui a été transmise par la piqûre d’un moustique et qui pourrait entraîner des complications, notamment pour les femmes enceintes. Certains athlètes, dont l’espagnol Pau Gasol et Mireia Belmonte, ont fait part de leur inquiétude, mais les Jeux de Rio se dérouleraient sans problème.