Yangel Herrera-Machís, le couple vénézuélien qui brille à Grenade | Réseaux sociaux sportifs

Grenade est devenue cette saison dans l’équipe de révélation de LaLiga Santander, avec l’objectif de permanence presque déjà atteint et toujours vivant dans la Copa del Rey, le couple vénézuélien formé par le milieu de terrain Yangel Herrera et l’attaquant Darwin Machís est un des clés de la grande performance de la formation andalouse.

Les deux joueurs sont fondamentaux pour l’entraîneur Diego Martínez, qui les considère comme des débutants intouchables dans les matchs les plus importants de ces dernières semaines, et sa contribution exceptionnelle à l’équipe était plus évidente que jamais lors de la dernière victoire contre Osasuna (0-3), où Machís a signé un doublé et Yangel Herrera a donné deux passes décisives.