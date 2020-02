Yulimar Rojas explose Gallur avec son impressionnant record du monde | Sports pratiques

Yulimar Rojas a été la grande star de Réunion de Madrid tenue sur une piste de Gallur Il remplit le drapeau et a vibré comme jamais auparavant avec le record stratosphérique du monde vénézuélien, qui a volé jusqu’à 15h43 lors de sa dernière tentative.

Rien ni personne n’a pu éclipser le tripleur, qui est venu avec dit enregistrer entre les sourcils et les sourcils et qu’il allait finir par célébrer son succès en grand, avec un passe-temps renversé avec elle et qu’il s’est levé pour profiter d’un tel exploit.

Absence d’Ana Peleteiro

Car il ne faut pas oublier que Rojas, élève d’Iván Pedroso, s’entraîne en Guadalajara, où il partage une piste avec l’une de nos grandes références, Ana Peleteiro, qui a causé une faible Madrid à la dernière minute et qu’il ne pouvait pas profiter de la réalisation de son partenaire dans la même piste à Madrid.

Dans l’ombre du record du monde de Rojas, d’autres belles histoires ont adouci l’événement. C’est le cas de la fabuleuse finale des 1500 femmes, où Marta Pérez Il est revenu pour se montrer en pleine forme, a établi une nouvelle marque personnelle avec 4: 07,37, plaçant le troisième espagnol de tous les temps. Le test a gagné Gudaf Tsegay, le grand favori.

L’Ethiopien Wale Getnet il a gagné dans un spectaculaire 3000 dans lequel deux des illustres Espagnols de la distance ont laissé de grandes performances, Ouassim Oumaiz, qui a également amélioré sa marque personnelle en la laissant à 7: 44,39, et Adel Mechaaal.

Fabrice Hugues Zango et Juan Miguel Echeverría ils dominaient en longueur triple et mâle. Et ils l’ont fait avec de bonnes marques. La première est allée jusqu’à 17h31, tandis que la seconde a atteint 8,41 dans deux compétitions où le public est aussi allé en rage Pablo Torrijos et Eusebio Cáceres respectivement.

La fabuleuse performance d’Errandonea

Du reste des Espagnols et des Espagnols, l’une des grandes performances a de nouveau joué dans Teresa Errandonea dans les 60 mètres haies. Il s’est d’abord qualifié pour la finale avec 8,04, qui était déjà la meilleure note de sa vie, ce qui s’est amélioré une heure plus tard dans la grande finale, terminant troisième avec 8,00, dépassé seulement par deux stars mondiales comme les États-Unis. Christina Clemons et Nia Ali.

Les deux espiègles et jeunes huitcentistas nationaux ont également amélioré leurs records lors de la dernière course de la rencontre. Mariano Garcia il a même combattu la victoire avec son 1: 46,31, étant seulement dépassé par Kipruto et Ksczcot, tandis que Adrian Ben a terminé cinquième avec 1: 46,60.

Samuel Garcia a remporté le 400 lisse et Ronnie Baker Il a montré son speed tip lors d’une finale de 60 qui a été affectée par la disqualification de son compatriote Mike Rodgers.

Madrid rempli GallurIl a apprécié la meilleure athlétisme du monde et se souviendra toujours de cette journée pour le rugissement de Yulimar Rojas, l’une des grandes stars de l’athlétisme mondial, qui laisse un record qui fait déjà partie de l’histoire de ce sport. Ses 15,43 sont une légende.

