Zahara de la Sierra, la ville forteresse qui s’est séparée du monde et du coronavirus

Cordoue, Espagne (.) – La ville forteresse de Zahara de la Sierra, dans le sud de l’Espagne, a l’habitude de se défendre contre les ennemis. Les Maures et les Chrétiens se sont battus pour elle à l’époque médiévale, et elle a été pillée par les Français en 1812. Maintenant, sa position formidable au-dessus de la campagne andalouse est soudainement redevenue un atout précieux.

Le 14 mars, Zahara s’est séparé du monde extérieur lorsque le dangereux coronavirus a propagé ses tentacules dans toute l’Espagne. Le maire, Santiago Galván, 40 ans, a décidé de bloquer toutes les entrées de la ville sauf une. Galván a agi le jour de l’entrée en vigueur de “l’état d’alarme” de l’Espagne.

Depuis lors, le pays a enregistré plus de 117 000 cas et 10 000 décès, selon les chiffres de l’Université Johns Hopkins.

À Zahara, cependant, aucun cas de covid-19 n’a été enregistré parmi ses 1 400 habitants. “Cela fait plus de deux semaines et je pense que c’est un bon signe”, a déclaré Galván à ..

Les mesures drastiques du maire ont le plein soutien des citadins, et surtout des personnes âgées. Près d’un quart des habitants de Zahara ont plus de 65 ans; il y a plus de 30 résidents dans la maison de soins infirmiers. Les villes et villages voisins ont connu des infections à coronavirus et plusieurs décès.

Les maisons blanches et les rues étroites de Zahara s’accrochent à la colline escarpée, regardant vers les fortifications médiévales et vers un réservoir et des oliveraies vallonnées. À une heure de Séville en voiture, c’est une destination populaire pour les visiteurs du monde entier. Galván dit que dans les premiers jours, ils ont dû rejeter les touristes français et allemands qui n’étaient pas au courant des mesures du gouvernement local.

Le point de contrôle sur la seule voie d’accès est géré par un seul policier. Deux hommes vêtus des vêtements de protection normalement utilisés pour pulvériser des oliveraies lavent les véhicules avec un mélange d’eau de javel et d’eau. Les véhicules doivent même passer par une sorte de bain de moutons pour s’assurer que leurs pneus sont désinfectés.

“Il n’y a pas de voiture qui passe par le poste de contrôle qui ne soit pas désinfectée”, explique Galván.

Le maire admet que de telles mesures pourraient être efficaces de 20 à 80%, mais dit qu’il s’agit de rassurer. “Nous avons réussi à rassurer nos voisins”, dit-il. “Ils savent que personne” inconnu “ne peut entrer.”

Des précautions d’assainissement similaires ont été introduites à Zahara. “Tous les lundis et jeudis à 17h30, un groupe d’une dizaine de personnes est dans les rues pour désinfecter la ville, toutes les rues, les places et les maisons extérieures”, explique Galván.

L’un d’eux est le fermier local Antonio Atienza, dont le tracteur traverse la ville en aspergeant les rues.

Une entreprise locale paie deux femmes pour qu’elles livrent de la nourriture et des médicaments afin de réduire le nombre de personnes dans les rues, en particulier les plus vulnérables à la contraction du virus. Ils travaillent environ 11 heures par jour et leur carnet de commandes s’allonge.

L’un d’eux, Auxi Rascón, 48 ans, dit que la réponse des autres citoyens a été merveilleuse.

“Ils sont très heureux car ils n’ont pas besoin de sortir, ils se sentent protégés et confiants”, dit-il. Rascón est également fier de la réponse rapide de la ville. “Ils ont pris les bonnes mesures au bon moment, et maintenant nous voyons les résultats”, a-t-il déclaré à . par téléphone.

En plus d’organiser le service de livraison, l’association des femmes de Zaharilla s’occupe des personnes âgées qui ne peuvent pas cuisiner seules (en laissant de la nourriture à leur porte) et organise des réparations de base pour elles. Une page Facebook créée pour les résidents plus âgés a lancé une campagne pour publier leurs anciennes photos en ligne. Luisa Ruiz Luna, qui a lancé l’initiative, dit qu’elle a pris son envol et que c’est “un bon moyen pour les Zaharenes vivant à l’étranger d’interagir avec nous, en plus d’exercer la mémoire”.

La ville a également équipé deux voitures de musique et de lumières, “afin que les enfants puissent venir à leurs balcons et en profiter”, explique Galván.

La vie économique de centaines de petites villes espagnoles comme Zahara est assurée par des entreprises familiales et des “indépendants”. Par conséquent, le conseil municipal a investi dans son fonds de prévoyance pour couvrir les coûts de l’électricité, de l’eau et des taxes pour les entreprises locales pendant l’état d’urgence national. Les bars et restaurants qui dépendent du tourisme, il y a 19 établissements de ce type à Zahara, sinon ils couleraient.

Pour Galván, c’est plus qu’une aide financière. Il s’agit de préserver Zahara en tant que communauté. Son père est né dans la ville. Mais le maire sait qu’en fin de compte, Zahara aura besoin de l’aide de Madrid ou du gouvernement régional si l’isolement national se poursuit.

“Nous aurons besoin d’une sorte de poumon financier si cela continue”, a déclaré Galván à ..

Comme des millions d’Espagnols, il examine les bulletins quotidiens covid-19 du ministère de la Santé, espérant que, comme les sièges de Zahara au cours des siècles passés, cela se produira également.

