Zahi Hawass: Je récupérerai l’héritage volé de l’Égypte | L’avenir

Dix-huit ans après la pose de la première pierre, le Grand Musée égyptien (GME) a ​​déjà une date d’ouverture: ce sera en octobre, lorsque plus de 50000 pièces archéologiques seront exposées au public dans un immense site de 50 hectares à la périphérie d’El Le Caire, près des pyramides de Gizeh.

Depuis le hall du grand musée, le Colosse Ramoss II de 83 tonnes accueillera les visiteurs qui souhaitent contempler le vaste patrimoine archéologique de la civilisation égyptienne antique, l’un des plus légendaires de l’histoire.

Cependant, le public ne pourra pas admirer certaines des pièces les plus emblématiques de l’Égypte ancienne, comme le buste de Néfertiti ou la pierre de Rosette (clé pour déchiffrer les hiéroglyphes égyptiens), deux des nombreuses qui ont été pillées et que ces dernières années, le Le gouvernement égyptien tente de récupérer.

Zahi Hawass, archéologue et ancien ministre des Antiquités d’Egypte, également connu sous le nom d’Egyptien “Indiana Jones”, est l’une des figures qui a lutté pour récupérer le patrimoine volé, et ne cessera de le faire: “Nous récupérerons toutes les pièces. Je récupérerai tous les avoirs pillés. Je suis un grand combattant et je gagne toujours “, prévient-il dans une interview à Efe.

“Nous devons sensibiliser les gouvernements responsables. Macron – le président français – a déjà reconnu que l’impérialisme avait volé de nombreux articles à l’Afrique qui devaient être restitués. Et le musée d’Amsterdam a déjà commencé à le faire et nous rend des pièces”, ajoute-t-il.

“Il est temps que l’impérialisme rende ce qu’il a volé à l’Égypte et que notre pays récupère des pièces qui ont finalement été vendues aux enchères pour les riches et les princes qui les conservent dans des chambres privées où personne d’autre ne peut les voir”, déplore Hawass.

“Le trésor de Toutankhamon ne voyagera plus”

L’Égyptologue est à Madrid pour donner une conférence au parc des expositions Ifema, où l’exposition “Toutankhamon: le tombeau et ses trésors” est exposée, qui sera ouverte jusqu’au 19 avril.

Ce sera, en fait, le dernier voyage du trousseau du “golden boy”, car “lorsque le GME sera prêt, en octobre de cette année, le trésor de Toutankhamon ne voyagera plus. Il restera au Caire toute sa vie” , avance le célèbre et controversé expert égyptien.

L’exposition est une occasion unique d’entrer dans le monde de l’archéologie égyptienne antique, un fantastique voyage dans le temps qui comprend les chambres funéraires et les trésors du pharaon découverts par l’archéologue britannique Howard Carter il y a près d’un siècle.

Ce tombeau et les plus de 5000 objets qui le composent sont, en fait, la raison pour laquelle Toutankhamon est l’un des pharaons les plus célèbres de l’histoire, malgré son règne très court (de 1332 à 1323 avant JC) et sa mort avec seulement 18 ans

“Sa tombe est unique car lorsqu’elle a été découverte, elle était complètement intacte mais, en plus, sa découverte s’est accompagnée d’un halo de mystère, avec la mort – cinq mois après la découverte – de Lord Carnarvon, qui avait financé la recherche de ce trésor indescriptible. Il est né la légende de la malédiction de Toutankhamon et tant d’autres histoires que le public aime », explique-t-il.

Pilleurs de tombes

Hawass dit que des voleurs de sépultures ont tenté d’entrer à quelques reprises, mais les deux fois, la police du cimetière de la Vallée des Rois a réussi à les effrayer et à sceller l’entrée. Quelque temps plus tard, la construction du tombeau de Ramsès VI a bloqué l’entrée et l’a empêchée de tomber entre les mains de voleurs.

Lorsque Carter l’a découvert, il a trouvé une tombe intacte, avec 5 398 objets. “De tous, je garde le poignard que possédait la momie. La taille de l’artiste est tout simplement impressionnante. De plus, c’était le poignard du pharaon, celui qu’il utilisait pour combattre les créatures sauvages dans sa courte vie”, souligne Hawass.

Et, bien sûr, le célèbre masque d’or. Onze kilos d’or pur polychrome, une œuvre d’art qui “si vous regardez de plus près captivera votre cœur”, explique l’émédologue.

Et bien que le mystère continue à entourer une grande partie de l’histoire de l’Égypte ancienne, peu à peu, les nouvelles technologies révèlent de nombreux secrets de l’archéologie. En 2010, Hawass lui-même a effectué une analyse génétique et scanné la momie de Toutankhamon, ce qui a permis de déterminer que le garçon d’or était le fils de deux frères: Akhenaton et Kiya, la consanguinité qui lui a causé de nombreux problèmes de santé et une maladie osseuse.

“Le scanner a révélé que Toutankhamon avait une fracture à la jambe gauche, probablement causée par un accident survenu deux jours avant sa mort. Mais en plus, il avait des cavités, des problèmes de circulation et le paludisme.”

Hawass reconnaît qu’il est difficile pour le monde de trouver un cadeau similaire à celui de la tombe de Toutankhamon mais ne perd pas espoir: “C’est ce que je veux chaque jour de ma vie. Chaque jour quand je me réveille j’espère voir un message sur mon mobile de mon assistant pour me dire que nous avons trouvé une tombe. “

Pour Hawass, trouver la momie de Néfertiti serait «un rêve». “C’est ce que j’aimerais le plus trouver.” Pour l’instant, lui et son équipe recherchent toujours près de la tombe d’Akhenaton III, où l’archéologue pense qu’il est enterré.

Mais le travail de Hawass ne s’arrête pas là. Il fouille également la vallée de Dahlman, où il pense que les reines de la 18e dynastie sont enterrées, et la semaine prochaine commence une nouvelle recherche au sud du Caire, à Saqqarah, où il pense qu’Imhotep, le premier scientifique savant, pourrait être enterré. architecte de la pyramide à degrés de Saqqarah.

C’est juste une question de temps et de patience, et Hawass a les deux.