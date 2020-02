Zidane défend le rêve olympique de Sergio Ramos | Sports

Zinedine Zidane, entraîneur du Real Madrid, a défendu le désir du capitaine de Madrid et de l’équipe espagnole Sergio Ramos de jouer aux Jeux olympiques de Tokyo, et a déclaré qu’il était “très beau” qu’à 34 ans et après avoir tout gagné avec le Rouge, il veut défendez votre pays dans une “expérience fabuleuse”.

“Si Sergio veut y aller, je vais le soutenir”, a déclaré Zidane lors d’une conférence de presse. “C’est très agréable de jouer pour votre pays et d’être aussi le joueur qui est ce qu’il a fait et que vous voulez jouer à certains Jeux”, a-t-il ajouté.