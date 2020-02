Zidane: “Jusqu’à la fin d’une pièce, vous pouvez la lancer” | Réseaux sociaux sportifs

Zinedine Zidane, l’entraîneur du Real Madrid, a déploré l’erreur défensive de son équipe dans le premier but qui les a fait se retourner contre la Celta de Vigo et le manque de concentration après le retour et a assuré que toute équipe “jusqu’au bout dans un jeu” vous pouvez tout gâcher. “

“Déçu toujours quand on perd deux points à domicile et après l’effort des joueurs. Nous avons fait une erreur dans le premier but et nous avons joué contre une équipe qui a enfermé. Cela nous a coûté la première partie. Dans la seconde nous nous améliorons mais nous savons qu’ils décident des détails et jusqu’à la fin d’une pièce, vous pouvez tout gâcher “, a-t-il déclaré.