Zidane: “La semaine prochaine, nous jouons la saison” | Sports

L’entraîneur du Real Madrid, Zinedine Zidane, a déclaré samedi, après avoir perdu contre Levante 1-0, que la semaine prochaine, son équipe jouerait la saison en référence aux matchs contre Manchester City en Europe et Barcelone en Liga.

“C’est une défaite que nous n’aimons pas. Nous nous sentons mal. Nous sommes venus beaucoup et nous avons raté un but, ce qui est le plus important. Ils sont venus une fois et ont marqué. En deux matchs, nous avons perdu 5 points après avoir connu de bons temps cette saison. “, a déclaré Zidane.