Zidane: “Nous sommes heureux parce que la semaine a été compliquée” | Sports

Le Français Zinedine Zidane, entraîneur du Real Madrid, est apparu dans la salle de presse après la victoire de son équipe dans la Classique contre Barcelone (2-0) dans laquelle il a médité sur l’importance d’avoir atteint les trois points pour laisser une «semaine compliqué », au-delà du rétablissement de la direction, bien qu’il ait assuré que« rien ne change ».

«Nous sommes ravis car au final ce fut une semaine compliquée. Retrouver le leadership n’est pas la chose la plus importante pour moi, c’était pour moi de réaliser les trois points car nous étions dans une mauvaise dynamique. Nous avons parlé de la façon dont nous allions avoir une chance ce dimanche et à la fin nous avons accompli ce que nous avons travaillé toute la semaine, pensant que cela pourrait être supprimé. C’est une victoire méritée, mais rien ne changera. Aujourd’hui sont trois points. Nous aurons un autre moment de faiblesse et ils vont nous critiquer, mais bon », a expliqué le Français.