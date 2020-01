Zidane répond à Monchi et s’assure que le but de Séville vient après la main | Sports

Zinedine Zidane, entraîneur du Real Madrid, a répondu au directeur sportif de Séville, Ramón Rodríguez, “Monchi”, pour sa critique de l’arbitrage de Juan Martínez Munuera à Santiago Bernabéu et a déclaré que l’objectif annulé à De Jong était “clairement un “et que celui qui a grimpé le score de l’équipe andalouse a été précédé d’une main de Munir.

“J’ai vu le jeu de son premier but et c’est un bloc, il y a clairement une faute. L’arbitre regarde le VAR et commet une faute”, a défendu Zidane lors d’une conférence de presse.