Sara (Koh Lanta) : complètement sous le choc, sa vie n’a plus aucun sens depuis ce drame horrible…

Il ne se passe pas une semaine en ce moment sans que l’on apprenne des nouvelles parfois terribles concernant des anciens candidats de Koh Lanta, la grande émission de télé-réalité de TF1 présentée chaque saison par Denis Brogniart. On se souvient notamment tous du décès tragique de ce candidat, Bertrand Kamal, qui avait complètement bouleversé les téléspectateurs de l’émission lors de la dernière saison.

Il faut dire que le jeune candidat avait une histoire très particulière, et sa détermination à toute épreuve aurait pu faire de lui un valeureux guerrier comme bien d’autres, mais comme on peut le constater le destin en a voulu autrement et cela a donc été une nouvelle terrible quand on a appris son décès.

Il y a tout juste quelques heures, ce n’est pas un décès mais un autre fait très grave qui va marquer à tout jamais l’émission de télé-réalité Koh Lanta, avec une nouvelle que l’on a appris concernant la candidate Sara : une figure forte de l’émission !

Sara (Koh Lanta) : incroyable, sa vie a basculé il y a quelques mois et plus rien ne sera jamais comme avant pour elle…

C’est bien connu : la plupart des candidats que l’on peut voir dans l’émission Koh Lanta sont de très grands sportifs, et ce n’est pas un hasard si les plus courageux arrivent à se dépasser dans des conditions parfois extrêmes. En effet, que cela concerne Sarah ou d’autres candidats que l’on a pu voir ces dernières années, les téléspectateurs sont à chaque fois assez choqués de voir les performances de chacun d’entre eux.

Malheureusement, il peut arriver parfois que les parcours de ces derniers soient complètement chamboulés à tout jamais, et parfois pour le pire ! Concernant la candidate Sara, c’est avec une nouvelle vraiment terrible que l’on a eu de ses nouvelles sur les réseaux sociaux, et personne ne s’attendait à cela, c’est le moins que l’on puisse dire !

Sur son compte Instagram, la candidate qui est très sportive a fait une déclaration assez choquante : elle a déclaré que sa vie n’avait aujourd’hui plus aucun sens depuis un drame assez terrible qu’elle a vécu…

Sara (Koh Lanta) : elle est complètement anéantie après cette très mauvaise nouvelle dont on ne s’attendait pas à lire !

Tous les téléspectateurs de Koh Lanta se sont souvenus de Sara qui avait été victime en plein tournage de L’île des héros d’un horrible accident au niveau de la jambe. Alors que cela fait maintenant plus d’une année que l’ancienne candidate a eu cet accident, elle aurait développé une algodystrophie, ce qui n’a pas arrangé les choses !

Comme en témoigne la photo que l’on a pu découvrir sur les réseaux sociaux, les images sont vraiment terribles et on ne peut imaginer la vie de Sara qui doit être complètement anéantie après ce tragique événement.

Heureusement, comme elle le signale dans sa publication, Sara a la chance d’être très bien entourée, avec notamment un mari qui veille sur elle chaque jour. Cette terrible pathologie peut malheureusement durer pendant encore très longtemps, comme elle l’a signalé sur son compte Instagram. D’ailleurs, selon elle, sa vie n’a même plus aucun sens depuis le 10 février dernier, date à laquelle tout aurait basculé pour l’ancienne candidate.

En attendant, elle est malheureusement privée de sport, et on imagine qu’avec la crise sanitaire du coronavirus qui fait des ravages actuellement en France, les choses ne vont vraiment pas s’arranger pour elle !