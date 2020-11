Sarah Fraisou à l’hôpital : la starlette est très mal et dévoile tout à ses abonnés sur Instagram !

Ceux qui suivent l’ex-candidate de l’émission La villa des coeurs brisés 5 sur les réseaux sociaux ont certainement l’habitude de la voir partager ses transformations physiques, ses photos de modèles, ses photos de couple parfait avec son petit mari Ahmed, ou ses challenges danse de Tik Tok. Pourtant c’est un tout autre type de contenu que Sarah Fraisou a partagé avec ses fans la semaine dernière…

Que s’est-il passé ?

Normalement toujours très souriante, la jolie brunette qui s’évertue depuis plusieurs mois déjà à perdre du poids et à être en meilleure santé est apparue fatiguée et quelque peu déprimée derrière nos écrans. Et pour cause !

L’ancienne candidate de La Villa des cœurs brisée 5 a été obligée de passer toute la journée à l’Hôpital ce mercredi 21 octobre 2020… Heureusement, sa communauté de fans n’a pas eu le temps d’imaginer le pire pour elle, car la starlette de télé-réalité a immédiatement expliqué la situation sur son compte Snapchat : “ Je suis épuisée. Je suis lessivée, vraiment… La journée m’a un peu casser les cou****. J’ai passé ma journée à l’hôpital pour des problèmes de famille personnels. ”.

Évidemment les fans se sont rapidement inquiété et préoccupé à cause du manque de détail. Tous, se demandaient si ce proche souffrant pouvait être son petit mari Ahmed…

Coup de buzz ou véritable envie de protéger l’identité de ce proche ? Sarah Fraisou n’a rien dit de plus, et le mystère est encore entier…

Régime draconien VS alimentation saine

Même si elle n’a finalement donné que très peu de détails supplémentaires, elle a profité de sa présence sur Snapchat pour faire passer un message à ses abonnés : ” Faites vraiment attention à votre santé, c’est hyper important. Ne mangez pas trop gras, trop sucré. Faites vraiment attention à vous. Avant, je n’avais pas trop conscience parce que j’étais comme ça et pour moi, c’était normal. Mais avec le temps, l’âge et tout ce qu’il se passe autour de moi, je comprends que le gras peut ni**** une santé. Si vous avez envie de vous faire plaisir, faites-le, mais pas quotidiennement. Ça peut vraiment bousiller votre santé ”, a-t-elle écrit en légende de sa photo.

Voir cette publication sur Instagram La patience est une vertu 🧠🧠🧠 #pictureoftheday Une publication partagée par Sarah Fraisou (@sarahfraisou.paris) le 8 Oct. 2020 à 12 :47 PDT

Après avoir enchaîné les régimes draconiens, les séances de sport intensives et les brûleurs de graisses en tout genre, Sarah Fraisou préfère aujourd’hui faire la promotion de l’alimentation saine.

La perte de poids spectaculaire qu’elle affiche fièrement sur Instagram est certes particulièrement impressionnante, il n’empêche qu’il s’agit d’un cas extrême, que la jeune femme ne conseille pas vraiment à ses abonnés. car en soi, perdre 30 à 40 kilos en à peine 6 mois, c’est génial pour les photos avant/après sur Instagram, mais c’est moins sympa pour l’organisme.

Et si Sarah Fraisou était il y a encore quelques mois une jeune femme pulpeuse et resplendissante avec ses formes, aujourd’hui, elle affiche un corps extrêmement affiné.

À en croire ses derniers messages Instagram, la santé est devenue quelque chose d’important pour la starlette qui n’arrête plus de faire la promotion d’une alimentation équilibrée et invite ses fans à prendre soins d’eux et de leur santé.

La brunette a également avoué ne pas avoir toujours été très prudente en ce qui concerne son corps, sa santé et son bien être. Ce mystérieux séjour à l’hôpital a-t-il eu l’effet d’une révélation ? Apparemment oui…

En tout cas, on se réjouit tous qu’une influenceuse qui dispose d’une certaine notoriété et d’un petit nombre d’abonnées prône ce genre de message positif, au lieu de ne faire l’apologie que de régimes intensifs, de pilules miracles et de chirurgie esthétique à outrance…

Bien joué Sarah Fraisou !