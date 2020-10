Sarah Fraisou et Ahmed : ils dévoilent les photos de leur incroyable mariage !

Née en 1994 à Paris, Sarah Fraisou est sans doute l’une des candidates les plus emblématiques de la saison 2 des Princes de l’amour sur la chaine W9. Alors qu’elle entamait sa carrière à la télé en 2014, la jeune femme est devenu une célébrité de référence dans l’univers de la téléréalité en France.

Les photos de mariage incroyables de Sarah et Ahmed

La jeune candidate des téléréalités a vu sa vie changée le 24 juillet dernier. Après plusieurs échecs dans sa vie sentimentale, la jeune dame a enfin trouvé l’amour de sa vie à qui elle a dit « oui » devant Dieu et les hommes. Quelques jours après ce grand évènement, la jeune mariée décide de partager son bonheur avec ses fans. Bien que certains clichés de la cérémonie aient fuité le jour de la cérémonie sur Snapchat, ses followers étaient impatients de vivre ces moments de joie. Le vendredi 24 juillet 2020 est sans doute une date inoubliable pour Sarah et Ahmed. En effet, le jeune boxeur professionnel entretenait une relation avec la jeune femme depuis quelques mois. Cette relation n’a pas été de tout repos car le couple a connu des moments de tensions mais tout cela est désormais derrière eux car ils ont décidé de se passer la bague au doigt.

Toutefois, depuis la célébration de leur mariage, les deux amoureux vivent un bonheur réel. Tout en étant dans son petit nuage, la célèbre candidate de la cinquième saison de la villa des cœurs brisés, a publié sur son compte Instagram, l’immortalisation de quelques moments de ce grand évènement. Ainsi, ses followers pourront vivre au travers de ces images, la cérémonie religieuse. Pour permettre à ses fans de vivre complètement tous les temps forts de son mariage, elle a également publié une vidéo où on l’aperçoit dans sa jolie robe à paillettes parées de bijoux dans une ambiance traditionnelle. Ce fut des moments d’une grande émotion d’autant plus que les deux jeunes mariés étaient entourés de leurs proches.

Une histoire d’amour véritable

Sur l’une de ses publications sur Instagram, Sarah Fraisou remercie tous ceux qui ont pris part à cette cérémonie tout en poursuivant que ce jour restera à jamais gravé dans son cœur. Il est important de rappeler que le couple de Sarah et Ahmed Harroun a été rendu officiel lors de la saison 5 de la villa des cœurs brisés. Les jeunes mariés ont commencé à se fréquenter véritablement au Mexique alors qu’ils étaient aux côtés de Lucie Martiotti.

Ce fut une surprise pour plusieurs de voir Sarah s’engager à nouveau dans une relation après de multiples déceptions. Personne ne l’a vraiment pas vu venir et la jolie brune, ainsi que son mari avaient visiblement tout planifié pour se marier dans la discrétion totale. C’est d’ailleurs ce qu’on peut réaliser sur la vidéo de son mariage d’autant plus qu’on aperçoit majoritairement les membres de la famille aux côtés du couple. Si on se fie aux publications de la jeune femme, elle nage actuellement dans le bonheur et c’est tout ce qu’on peut leur souhaiter. C’est d’ailleurs dans ce sens que vont tous les avis de ses fans sur les réseaux sociaux. Les deux mariés d’aujourd’hui ont su préserver leur relation. Ils s’étaient séparés quelques jours après le tournage de la saison 5 de la villa des cœurs brisés avant de se remettre ensemble. Cela démontre que les compagnons d’hier étaient véritablement amoureux l’un de l’autre.

Sarah Fraisou et Ahmed forment désormais un couple officiel. Nous ne pouvons que leur souhaiter un heureux mariage. La belle brune et candidate de télé-réalité pourra enfin vivre aux côtés de celui qu’elle aime.