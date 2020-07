Sarah Fraisou : grosse engueulade avec son mec en direct sur Instagram ! Ses abonnés sont outrés !

Depuis quelques mois, c’est la starlette Sarah Fraisou qui a l’habitude de se retrouver dans les polémiques, malgré son importante popularité sur Instagram. À chaque jour sa nouvelle info sur la demoiselle, d’autant plus qu’elle enchaîne les histoires d’amour, avec plus ou moins de succès, pour le plus grand bonheur de ses abonnés passionnés par sa vie amoureuse.

En plein live Instagram, Sarah Fraisou s’engueule violemment avec son mec

Il faut croire que le confinement ne réussit pas à tout le monde, et certains couples pourraient bien ne pas survivre à toutes ces semaines passées ensemble. À ce sujet, ce n’est pas Sarah Fraisou qui va dire le contraire, puisqu’en plein live sur son compte Instagram, cette dernière s’est violemment disputée avec Ahmed, son dernier compagnon en date. Les aléas du direct diront certains, alors que d’autres se réjouissent de ce divertissement gratuit et impromptu. Si de nombreux internautes ont tenté de lui apporter du soutien, beaucoup ne se sont pas gênés pour lui faire savoir que s’afficher de la sorte était plutôt malvenu. Voici un petit florilège des diverses réactions des abonnés les plus virulents.

« Donc le but du confinement c’est de partager les disputes avec ton mec ? Je n’ai pas compris le principe je crois » – « Mon dieu ils n’ont pas honte. Aucune intimité ! » – « Elle appelle son mec « frère » ?? » – « Toujours avec un langage fleuri… »

Alors que la jeune femme a interrompu son live à cause de l’altercation, elle n’a pour le moment pas commenté cet incident. Espérons tout de même pour les deux tourtereaux que la soirée s’est bien terminée !

Sarah Fraisou choque les internautes avec ses courses

Avant cette engueulade, qui a dégénéré devant les fans de Sarah Fraisou, la starlette s’était déjà mise à dos tout internet. En effet, après être rentré d’un voyage en Thaïlande, cette dernière a décidé de faire ses courses le 1er avril dernier, d’une manière relativement inhabituelle il faut bien l’avouer.

Au lieu d’aller dans un supermarché comme tout le monde, celle-ci s’est rendue chez un grossiste avec Ahmed.

L’histoire aurait pu s’arrêter là, mais la jeune femme avait décidé de filmer sa petite sortie, qu’elle s’est fait un plaisir de diffuser en story Instagram.

Ce fut un véritable tsunami d’insultes pour la star de la Villa des Cœurs Brisés, qui a accumulé des piles de nourriture, boissons et autres produits en tout genre.

Choquée par l’importance de tels achats, sa communauté ne s’est pas gênée pour lui faire savoir que ses courses étaient indécentes, surtout dans le contexte actuel. Une fois de plus, Sarah Fraisou n’a pas répondu à ses détracteurs, préférant passer à d’autres sujets…

Le monde de la téléréalité est assez spécifique, il peut déchaîner les passions, mais également la haine. Il n’est donc pas surprenant que des informations de ce genre circulent sur les réseaux sociaux. En effet, Sarah Fraisou n’est pas la seule à vivre aux sons des altercations, car ce sont les contenus les plus appréciés par certains fans et même la presse qui peut ainsi multiplier les articles.