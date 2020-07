Sarah Fraisou (La Villa des Cœurs Brisés) célibataire : c’est fini avec Ahmed ! Elle raconte tout !

Annonces :

On ne sait pas si le confinement est la raison de toutes ces séparations, mais quoi qu’il en soit, après Marine El Himer et Julien Guirado hier, c’est au tour de Sarah Fraisou et de son dernier compagnon en date, Ahmed Harroun, de sonner le glas de leur couple. Alors que ces derniers jours laissaient penser que l’entente n’était pas au beau fixe, dorénavant il n’y a plus de doute possible.

La rupture est consommée entre Sarah Fraisou et Ahmed

Alors qu’ils s’étaient rencontrés sur le tournage de la cinquième saison de La Villa des Cœurs Brisés, Sarah Fraisou et Ahmed paraissaient vivre le grand amour, pour le plus grand bonheur de la jeune femme, qui n’avait pas toujours connu des relations très heureuses. Si le beau brun semblait être l’homme de ses rêves, les choses ont bien changé aujourd’hui, presque un an après leur rencontre. Dimanche 12 avril, la starlette de télé-réalité a donc annoncé la nouvelle à ses abonnés, qui pour la plupart relativement objectifs, avaient senti l’affaire tourner au vinaigre depuis quelques jours.

« Avant que tout ne sorte à tort et à travers, moi et Ahmed c’est terminé. C’est terminé parce qu’on ne s’entend pas tous les deux, je pense. Ça vient de se terminer aujourd’hui… Quand ça ne va pas, ça ne va pas. C’est la vie, c’est comme ça. Ne commencez pas à parler, c’est quelqu’un de bien, il n’y a rien à dire, mais on n’est pas faits pour être ensemble. Donc, ça sert à rien de l’accabler lui, je ne cracherai jamais sur cette personne. »

Une rupture qui semble donc toute fraîche et qui ne daterait que de quelques heures. Toutefois, sur sa story Snapchat, la jeune femme ne paraît pas pour autant déprimée, visiblement plutôt soulagée d’en avoir fini avec une relation conflictuelle. Espérant pour elle qu’elle se remettra très vite de cette séparation, même si on ne doute pas qu’elle s’affichera très bientôt au bras d’un nouveau bellâtre.

Sarah Fraisou et Ahmed étaient connus pour leurs prises de becs

On ne va pas se mentir, depuis le début du confinement, la relation de Sarah Fraisou et Ahmed semblait loin d’être idyllique. Tous les abonnés de la jeune femme avaient pu le remarquer lors de l’un de ses derniers lives sur Instagram, durant lequel les amoureux se sont violemment pris la tête devant tout le monde.

Même si le sujet de la dispute était inconnu, les noms d’oiseaux ont volé dans tous les sens.

Visiblement excédée par l’échange, la jeune femme avait coupé son live de manière assez abrupte, ne communiquant durant les jours qui suivirent à propos de son couple.

Même si cette dernière semblait avoir succombé pour de bon au charme du boxeur, il faut croire que la routine du quotidien a eu raison de leurs beaux sentiments.