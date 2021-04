Sarah Fraisou et Lacrim : voici ses confidences par rapport à une éventuelle relation amoureuse

Il faut se méfier de toutes les rumeurs qui peuvent se répandre sur le Web puisqu’elles peuvent être fausses. Il est alors préférable de les prendre avec des pincettes, mais Sarah Fraisou a décidé de s’exprimer au sujet de cette relation supposée. Certaines personnes auraient tendance à penser qu’elle aurait une relation extraconjugale avec Lacrim. La candidate de la téléréalité dément par contre toutes les accusations.

Quels sont les propos de Sarah Fraisou sur cette affaire ?

Comme vous pouvez le découvrir dans les colonnes de NextPLZ, un message a été adressé à Nel_Az et il permet d’en apprendre un peu plus concernant la situation qu’il ne faut pas prendre à la légère. En effet, les accusations peuvent rapidement envahir la toile et détruire des couples, il ne faut donc pas croire tout ce qui peut passer sur les réseaux sociaux. C’est sans doute pour cette raison que Sarah Fraisou a voulu rétablir la vérité.

La candidate veut répondre aux questions en précisant que les accusations sont totalement fausses .

. Sarah Fraisou n’a donc jamais eu de relation amoureuse avec Lacrim selon ses dires et il n’y aurait eu aucun contact entre ces deux personnes.

Elle avait pu obtenir une photo alors qu’elle était âgée de 17 ans et ils se trouvaient dans une boîte de nuit.

Sarah Fraisou était présente à un anniversaire lorsque la « rencontre » avait eu lieu, mais jamais d’autres rendez-vous n’auraient été pris. De ce fait, les accusations concernant une relation extraconjugale sont totalement fausses. Il faut aussi savoir que l’ancienne femme de Lacrim a également pris la parole.

Un message auquel Sarah Fraisou a décidé de répondre

Les propos cités ci-dessus sont une réponse envoyée au message que l’ancienne femme du rappeur a pu partager. En effet, elle révèle qu’elle a pu voir ce qui se passait sur les réseaux sociaux et elle ne se réjouit pas du malheur de Sarah Fraisou, mais elle estime qu’elle n’est jamais venue s’excuser par rapport au mal qu’elle aurait pu commettre dans son mariage avec le père de ses enfants.

Elle révèle qu’elle était enceinte de sa fille, elle précise que Sarah Fraisou paie alors quelques années plus tard. Cette dernière dément donc toutes les accusations.