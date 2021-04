Sarah Fraisou Les Anges perd énormément de poids grâce à la chirurgie et se fait critiquer !

40 ! C’est le nombre de kilos que Sarah Fraisou, la starlette de téléréalité a annoncé avoir perdus depuis qu’elle s’est fixé son objectif.

Et elle n’a pas hésité à illustrer ses propos par des photos témoignant de sa spectaculaire perte de poids !

L’ancienne candidate des Anges et de La villa des coeurs brisée s’était lancé un défi, et pas de moindre : perdre du poids et retrouver le corps de rêve de ses jeunes années.

Le 20 juillet 2020, elle avait dévoilé une première photo sur Snapchat où l’on découvrait la jolie brunette de 27 ans plus rayonnante que jamais. Ces premiers efforts avaient visiblement payé, car après plusieurs mois d’entraînement et de régime, la jeune fille avait offert à ses fans un avant/après pour le moins spectaculaire.

En juillet 2020, elle affirmait avoir déjà perdu plus de 20 kg kilos superflus et être passé de 120 à 91 kg !

« J’ai encore perdu. Depuis l’âge de mes 15 ans, je n’ai pas fait ce poids », avait-elle annoncé en légende de cette incroyable photo avant-après.

Pour expliquer sa transformation et le pourquoi de cette spectaculaire fonte, elle avait souhaité se justifier auprès de sa communauté de fans : « Je bois de l’eau, ou de la Volvic zeste citron. Après, je prends énormément de brûleurs de graisse avant d’aller au sport aussi. Ça me permet de couper ma faim et perdre du poids deux fois plus vite« .

Elle avait également annoncé avoir déjà perdu pas mal de poids en janvier dernier, peu avant le confinement, grâce à un “régime très sec” et un peu de sport. Une première transformation qui lui avait déjà permis de voir son corps changer, ce qui lui avait d’ailleurs donné envie d’aller plus loin.

Mais attentions, il ne faut pas se méprendre, car si ces régimes, les brûleurs de graisses et le sport quotidien ont bien évidemment aidé la starlette à perdre de la masse graisseuse, cette dernière a également eu recours à quelques opérations de chirurgie esthétique pour en arriver là !

Sport, régime et chirurgie esthétique : le combo gagnant ?

En avril 2018, elle avait déjà réalisé une liposuccion complète avant de reprendre presque aussitôt le poids que cette opération lui avait permis de faire disparaître.

En mai dernier, elle avait également déclaré s’être fait poser un anneau gastrique. Il s’agit d’un tube en silicone qui se pose proche de l’entrée de l’estomac et qui vise à en réduire le volume. Ainsi, le patient n’a besoin que de plus petites portions de nourriture pour être rassasié et perd souvent du poids de manière spectaculaire.

« Mon but est de retomber à 90, voire dans les 80 kilos. Je suis trop contente, ça fait depuis l’âge de mes 20 ans, même avant, que je ne suis pas passée en dessous des 100 kilos. J’espère que ça va continuer« , avait-elle annoncé à ses fans, visiblement ravis par le résultat de ses nombreux efforts !

Mais ses détracteurs sont vite montés au créneau, l’accusant de n’avoir perdu du poids que grâce à ces opérations de chirurgie esthétique.

La starlette, visiblement agacée, leur avait rapidement cloué le bec le 23 octobre dernier : « Vous rendez fous… J’ai perdu du poids, mais il y a des personnes qui commentent et évoquent les chirurgies. J’en ai toujours parlé et je n’ai jamais menti dessus ou tenté de vous faire croire que c’était fait naturellement. Je sais qu’il y a des filles qui sont dans le même cas que moi et qui sont heureuses de savoir où j’ai fait mes interventions. Même le ballon gastrique, je vous en ai parlé quand je l’ai posé. Donc les messages qui disent que je n’ai aucun mérite parce que j’ai fait de la chirurgie, franchement, fermez votre g***** »

Sarah Fraisou est aujourd’hui une autre femme

Cela fait donc de longs mois que la starlette de la télé-réalité accumule les séances de sport et les régimes, et le moins que l’on puisse c’est que ses efforts portent leurs fruits !

À chaque apparition sur les réseaux sociaux, on découvre une Sarah Fraisou métamorphosée qui n’en finit plus de fondre.

En octobre, la jeune femme de 28 ans a d’ailleurs dévoilé un cliché pour le moins étonnant sur Snapchat sur lequel on l’a voit vêtu d’un petit top noir qui laisse entrevoir son ventre, un vêtement qu’elle ne s’imaginait même pas porter il y a quelques mois : « Je reviens tellement de loin. –40 kilos. Les efforts paient« , a-t-elle dévoilé en légende de sa photo.

Niveau résultat, les avis sont mitigés, certains la trouve mieux aujourd’hui, et certains regrettent ses magnifiques formes d’avant.

En tout cas, la jolie brunette a clairement l’air de se sentir mieux dans son corps, et c’est clairement le plus important !