Sarah Fraisou : pourquoi cette simple photo a-t-elle entraîné autant de critiques ?

Vous savez sans doute que Sarah Fraisou a participé aux Vacances des Anges 4 et elle est très présente sur les réseaux sociaux comme Instagram. Il n’est donc pas surprenant que des photos soient postées assez régulièrement, cela permet de créer une communauté. Toutefois, certains internautes peuvent partager quelques critiques plus ou moins violentes et c’est pour cette raison que les réseaux sont souvent pointés du doigt.

Sarah Fraisou se trouve en République dominicaine

Si vous suivez les péripéties de la jeune femme, vous avez pu constater qu’une photo avait été publiée sur la Playa Coson, Las Terrenas en République dominicaine. Elle a donc posté ce cliché et rapidement comme peut le souligner Star Mag, les critiques ont été au rendez-vous. Si vous souhaitez connaître la date de diffusion de la nouvelle saison des Vacances des Anges, il faudra être branché sur NRJ12 le 29 mars prochain.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Sarah Fraisou (@sarahfraisou.paris)

Sarah Fraisou se trouve donc sur une plage, mais les internautes ont pu partager quelques critiques .

. Certains l’accusent de rentrer son ventre dès qu’elle prend la pose ou encore de couper sa respiration.

Les internautes ont aussi pu la pointer du doigt notamment pour lui signifier qu’elle adoptant la pose la moins naturelle.

Certains internautes estiment que Sarah Fraisou est aussi une adepte de Photoshop puisque certains clichés seraient retouchés.

Les critiques sont donc nombreuses et pourtant, la photo est assez banale, Sarah Fraisou se retrouve dans un décor paradisiaque avec une petite robe très fashion et elle est assise sur un morceau de bois. En parallèle, elle révèle qu’elle est bien sûr en vacances. Ce n’est pas la première à être critiquée, car d’autres ont pu faire les frais des critiques du web. Par exemple Issa Doumbia qui a décidé de supprimer sa barbe a également été critiqué pour ce changement. Le jeune homme a aussi perdu du poids ces derniers mois, vous aviez pu notamment suivre ses entraînements sportifs grâce à des vidéos postées sur Instagram.

Les transformations chez les célébrités sont souvent très impressionnantes et elles méritent clairement des photos.

Sarah Fraisou a perdu quelques kilos depuis quelques mois

Si vous comparez les photos de Sarah Fraisou au fil des mois, vous pourrez constater que la perte de poids est importante. En effet, la jeune femme a décidé d’utiliser un ballon gastrique pour faciliter cette perte. Selon les informations obtenues par le site, le 15 mai 2020, la jeune femme a pu faire une annonce très importante et il faut savoir que les résultats sont plus ou moins rapides.

En effet, lorsque vous posez un tel ballon gastrique, il faut savoir que les besoins sont moins importants puisque votre estomac par exemple est plus petit, cela force donc le corps à puiser dans les réserves et vous perdez du poids. Il est important de préciser que cette intervention est non chirurgicale, il faut seulement insérer le ballon au niveau de l’estomac. De nombreuses personnes, que ce soit des inconnus ou des stars, ont pu avoir recours à cette méthode.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Sarah Fraisou (@sarahfraisou.paris)



Le résultat est donc très efficace puisque vous pouvez perdre considérablement du poids comme ce fut le cas pour Sarah Fraisou qui dévoile désormais avec fierté son corps sur les réseaux sociaux. Si vous souhaitez découvrir d’autres clichés de la star de télé-réalité, vous pourrez naviguer sur son compte Instagram puisqu’il propose des photos dans des décors paradisiaques et surtout ce sera l’occasion de découvrir la silhouette de Sarah Fraisou.