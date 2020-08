Sarah Fraisou : sa dernière opération chirurgicale à la poitrine est une réussite ! Elle partage le résultat sur les réseaux !

Le moins que l’on puisse dire, c’est que le changement est radical quand on a découvert les photos de Sarah Fraisou totalement métamorphosée sur les réseaux sociaux. Après s’être fait poser un ballon gastrique, la jeune femme a perdu beaucoup de poids en très peu de temps et sa dernière publication sur Instagram la montrant portant un bikini a fait réagir beaucoup d’internautes.

Sarah Fraisou, fière de sa nouvelle poitrine

Allégée de plus de trente kilos, la candidate n’a pas l’intention de s’arrêter en si bonne voie. Elle a donc décidé de se lancer dans un nouveau projet et n’a pas fini de surprendre tout le monde. Il y a quelques semaines, la jeune femme est partie à l’étranger accompagnée par son chéri Ahmed pour subir une nouvelle opération.

Dans un souci de satisfaire la curiosité de ses nombreux abonnés, le lundi 24 août, la candidate de La Villa des Coeurs Brisés 5, a dévoilé fièrement sur Snapchat le résultat impressionnant de sa dernière opération chirurgicale. Selon ses dires, l’opération s’était « hyper bien passée » Après avoir subi déjà deux réductions mammaires, elle a de nouveau modifié l’aspect de sa poitrine “Ça y est je suis rentrée à la maison. (…) J’ai fait réduire ma poitrine.… Un truc de ouf. Je suis tellement contente. » a-t-elle annoncé avant d’ajouter « En plus les cicatrices elles sont jolies, je les ai lifté, remonté, il a pu me tirer un peu la peau du ventre avec la cicatrice des seins. »

Visiblement ravie du résultat, la chérie d’Ahmed a déclaré : “ Vous connaissez tous ma poitrine avant, c’était 100% naturel. J’ai retiré une première fois, une deuxième fois, et là ça a été vraiment un pas vers l’avant parce que j’ai énormément retiré.”

Trop souvent critiquée, elle est plus motivée que jamais

Lorsqu’elle est tombée amoureuse d’Ahmed, Sarah Fraisou voulait se sentir bien dans sa peau et a décidée de perdre du poids, un régime qui s’est déroulé sur plusieurs mois. « La détermination paie dans la vie », pouvait-on lire sur la légende d’un de ses clichés portant un bikini.

Cette nouvelle poitrine, ce nouveau corps plus équilibré signifient une vraie victoire pour la jeune femme qui a eu des problèmes avec son physique depuis l’adolescence « Vous ne savez pas, c’est un changement de vie, de mettre des brassières, même niveau vêtements… (…) Tellement heureuse.”

Sur les réseaux sociaux, elle est devenue la proie d’internautes malveillants lorsqu’elle a annoncé le 17 août qu’elle avait changé son ballon gastrique. Une opération qu’elle a dû subir au moment du confinement mais qui a donc dû être reportée! Elle a été insultée de tous côtés lorsque les fans ont vu qu’elle repassait sur la table de billard. Certains se moquaient même de son compagnon disant qu’il ne serait pas assez fort pour la porter.

Il faut dire que les fans ne sont parfois pas tendres avec Sarah Fraisou. Très régulièrement moquée et critiquée à cause de son poids, Sarah Fraisou a décidé d’entreprendre toute une série de métamorphose. Suite à sa perte de poids spectaculaire, elle a annoncé « J’ai tellement galéré à perdre 32kg, mais tellement mais comme on dit après l’effort le réconfort. Le réconfort c’est de regarder ces résultats dont je suis fière. ». Si elle continue sur cette lancée, elle pourrait encore s’affiner. En attendant, elle peut compter sur le soutien de ses amis, de ses fans mais surtout de son chéri Ahmed, toujours là pour l’encourager.