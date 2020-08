Sarah Fraisou se lance un défi personnel : la jeune femme est déterminée à perdre du poids coûte que coûte !

C’est en tout cas ce que révèle une photo postée par la jeune femme.

Pas le temps de perdre ses objectifs de vue…

Même après avoir perdu près de 30 kilos, la candidate de télé-réalité Sarah Fraisou est toujours aussi déterminée à aller jusqu’au bout de ses attentes. On se rappelle en fin juillet 2020, l’ancienne candidate des ‘’Anges’’ et de ‘’La villa des cœurs brisés’’ avait révélé au public avoir perdu près de 30 kilos. Une perte de poids pas des moindres qu’on pourrait remarquer avec une vue d’elle avant et après ses déclarations. Des objectifs de transformation qui tiennent vivement à cœur à la jeune femme et qui semblent être très proches en voyant ses derniers clichés. Sarah Fraisou a en effet encore minci, et c’est carrément incroyable pour la majorité de ses grands admirateurs qui n’en reviennent toujours pas.

Le jeudi 13 août, Sarah Fraisou a été aperçue dans la ville Parisienne pour un tournage d’un clip. Connue pour son franc-parler, la belle brune s’est affichée sur Instagram à travers une photo exceptionnelle d’elle qui a suscité moult réactions. La pose a été prise par la jeune femme dans une robe rouge à franges où son corps encore plus aminci est dévoilé à toute sa communauté. Cette photo a laissé plusieurs sans voix, comme les précédentes d’ailleurs. Sur un autre cliché, on retrouve la belle jeune femme portant la même robe. Sur ce dernier cliché, ce sont les compliments d’autres stars de téléréalité à l’instar de Mélanie Dedigama ; Sarah martins, Aurelie Dotremont qui s’adresseront à Sarah Fraisou.

Un objectif qui dure depuis le début

Il y a quelques années lors de sa participation aux ‘’Anges’’, Sarah Fraisou avait pour objectif de perdre du poids, et on peut bien comprendre que cela semble plutôt se réaliser. On pourrait croire que le mariage réussit bien à la jeune femme. Cette dernière a épousé Ahmed le 24 juillet dernier. D’ailleurs, l’union des deux tourtereaux a été quelque peu entachée par des fans qui se sont invités à la fête.

De toute évidence, Ahmed est très amoureux de son épouse dont il avait même posté la photo tout récemment. Pour l’anniversaire de Sarah Fraisou, elle s’est vue amener au restaurant et n’a pas manqué l’occasion de montrer toute la splendeur que reflète sa silhouette. La robe bleue que portait la jeune femme était subliminale et la belle forme de Sarah Fraisou restera encore au centre de tous les commentaires.

À propos de la fête gâchée par des inconnus

C’est par le biais de Snapchat que Sarah Fraisou et son époux Ahmed Harroun ont laissé entendre leur gêne. Le couple a été obligé de prendre congé de ses convives pour faire part à leurs internautes de leur mécontentement suite à des faits qui ont terni leur cérémonie de mariage. La star de l’émission ‘’Les Anges’’ a très bien manifesté sa colère à ses nombreux fans qui étaient plutôt impatients d’avoir les détails de la soirée.

D’après les déclarations de la jeune femme, des gens se sont introduits chez eux et les ont filmé sans leurs autorisations. Sarah Fraisou était gravement en colère et laissait comprendre qu’il fallait que de telles choses n’arrivent plus, car elle ne les supportait pas. Si le couple a décidé de ne pas publier les photos de la cérémonie, c’était de leur plein droit et cela devrait être respecté. Ils avaient plutôt prévu les publier le lendemain, car ils désiraient avant tout profiter des moments tranquilles en famille. C’est ce qu’on a pu comprendre des propos de la jeune dame logiquement remontée par cet acte de certains fans plutôt trop curieux.