Sarah Fraisou : son incroyable perte de poids fait le buzz… les internautes n’en reviennent pas !

Sarah Fraisou, plus ravissante que jamais !

Ces derniers jours, c’est la femme d’Ahmed qui est devenue la nouvelle coqueluche des réseaux sociaux, le sujet de tous les centres d’intérêt. Si elle a autrefois été victime de commentaires très désobligeants sur son physique et son mariage, la jeune femme peut être fière aujourd’hui de ses efforts.

En effet, les clichés de Sarah Fraisou défrayent la chronique sur Instagram depuis plusieurs semaines. La star de télé-réalité s’affiche avec de sublimes clichés sur les réseaux sociaux. Il est impossible de ne pas remarquer son impressionnante perte de poids. De quoi faire pâlir d’envie bien de gens et clouer le bec à tous ses détracteurs.

Notre candidate de télé-réalité partage les résultats de ses régimes avec ses fans. En quelques semaines, Sarah Fraisou a perdu près de trente kilos ! Ses fans n’en reviennent pas et beaucoup lui demandent quel est son secret. Avec sa nouvelle silhouette, elle provoque les réactions enthousiastes de ses fans qui ne se sont pas fait prier pour lui adresser des compliments.

En plus de suivre un régime alimentaire strict, la star de télé-réalité a subi une intervention médicale qui lui a été d’une grande aide dans sa perte fulgurante de poids. Cette opération consiste en la pose d’un ballon gastrique. C’est un traitement non chirurgical contre l’obésité. Il favorise la perte de poids et la rééducation alimentaire. De toute évidence, il a été très efficace pour la femme d’Ahmed.

Elle s’affiche fièrement et ne manque pas de faire des déclarations sur l’évolution de son régime. La jeune femme faisait en effet 118 kg avant la pose du ballon gastrique. En seulement quelques semaines, la star de télé-réalité est passée à 94 Kilos. Elle affirme que son objectif est de passer en dessous des 90 kg, si possible, dans les 80.

Une métamorphose qui lui fera sans doute le plus grand bien. À ce rythme, elle pourra certainement réaliser ses nombreux projets, dont celui de devenir un modèle photo.

Longtemps critiquée sur les réseaux sociaux

Il est évident que Sarah Fraisou est aujourd’hui plus belle que jamais. Si ses fans sont visiblement épatés par sa progression, il faut rappeler que cela n’a pas toujours été le cas. En effet, suite à son mariage avec Ahmed, les commentaires vexants sur son physique étaient abusifs.

La jeune femme n’a pas cessé d’exprimer son désarroi sur les réseaux sociaux. Certains parmi ses abonnés trouvaient que son mari était trop bien pour elle tandis que d’autres la trouvaient « trop grosse ». Même si la jeune femme a toujours assumé ses rondeurs, les remarques sur son physique l’ont poussé à se mettre au régime.

Désormais mariée à Ahmed, Sarah Fraisou est une femme épanouie

Les rumeurs ont longtemps circulé à propos d’un éventuel mariage entre la participante de la télé-réalité La villa des cœurs brisés et le boxeur professionnel Ahmed Harroun. Ces rumeurs ont été confirmées le 24 juillet dernier. Les deux tourtereaux se sont passé la bague au doigt et se sont dit oui.

Le boxeur était particulièrement heureux de se mettre avec sa bien-aimée pour la vie. Après la cérémonie, Sarah Fraisou a publié de très belles images de son mariage. On la voit élégamment vêtue dans plusieurs robes traditionnelles différentes, ornées de paillettes et de bijoux. Les deux amoureux étaient entourés de leurs familles et de leurs amis.