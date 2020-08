Sarah Fraisou : toujours plus mince, elle a perdu des dizaines de kilo et dévoile la photo de sa nouvelle silhouette !

Alors qu’elle avance sereinement vers son objectif, la star de la téléréalité française s’affiche toujours plus amincie.

Sarah Fraisou dévoile son nouveau corps

C’est bien vers la fin du mois de juillet que la jeune femme révélait qu’elle avait déjà perdu pas moins de 30 kilos. Elle fait une nouvelle apparition sur la toile où on aperçoit sa silhouette plus fine. La femme d’Ahmed, qui semble avoir effectivement comblé ses attentes, est enthousiaste de partager sa transformation avec les internautes.

Sarah Fraisou est une jeune candidate de la téléréalité très connu en France. La jeune femme s’est engagée il y a quelques mois à perdre des kilos et rien ne semble plus la freiner. Alors qu’elle annonçait avoir déjà perdu 30 kilos environ, l’ancienne candidate des Anges et de la Villa des cœurs brisés fait encore parler d’elle. Pour davantage convaincre ses fans, elle avait illustré cette information en présentant des photos d’elle avant et après. Malgré ces premiers résultats, Sarah Fraisou continue sa transformation physique et ses derniers clichés montrent qu’elle s’amincit au fil du temps. Son nouveau corps retient l’attention de ses followers.

Un corps de rêve

Le 13 août passé, alors que la candidate de 26 ans participait au tournage d’un clip à Paris, elle a profité de cette occasion pour partager une photo d’elle sur Instagram. Sarah Fraisou qui est bien connue pour sa franchise, n’a pas hésité à s’attirer quelques foudres des internautes. Elle pose en robe et fait découvrir sa nouvelle silhouette où elle apparaît plus amincie. Cette image à tout simplement suscité de nombreuses réactions sur la toile d’autant plus que la plupart des abonnés de sa page Instagram n’en reviennent pas. La jeune femme qui a été très appréciée, reçoit de nombreux compliments provenant d’autres stars de la téléréalité. Contrairement à ce que l’on peut penser, Sarah Fraisou est animée par le désir de mincir depuis qu’elle a fait son entrée dans l’univers de la téléréalité et cet objectif semble être atteint à présent. Elle s’affiche désormais avec un corps de rêve qui laisse sa communauté sans voix.

La femme d’Ahmed se sent bien dans son nouveau corps et forme un beau couple avec son mari. Sarah est consciente du fait que perdre du poids lui permettra de préserver sa santé. Pour ce faire, elle avait entrepris d’affiner sa silhouette et de se faire des injections sur les lèvres pour les rendre volumineuses.

Sarah Fraisou heureuse dans sa nouvelle vie

L’ancienne candidate des Anges s’est mariée le 24 juillet 2020 passé dans une discrétion sans pareil. Malgré cela, certains de ses fans n’ont pas hésité à s’inviter à cette cérémonie. Après avoir dévoilé les photos de son mariage, son mari Ahmed a publié une photo d’elle il y a quelques jours, à l’occasion de son anniversaire. On voit Sarah Fraisou en robe avec une belle silhouette. Ce cliché a été au cœur des commentaires sur les réseaux sociaux.

Il faut dire que la star de la téléréalité est très suivie sur la toile et c’est d’ailleurs pour cette raison qu’elle partage l’évolution de sa transformation physique avec ses followers. Elle poste fièrement ses nouvelles photos. Comme elle le déclarait encore la dernière fois, Sarah Fraisou se consacre significativement à sa carrière musicale et c’est pour cela qu’elle s’est rendue à Paris pour le tournage du clip vidéo. Son nouveau corps ne cesse d’être apprécié par ses fans ainsi que par son mari Ahmed qui a glissé un commentaire adorable.