Sarah Fraisou trompée alors qu’elle est confinée en Thaïlande, elle pète un câble sur les réseaux sociaux !

En effet, comme c’est le cas pour Carla Moreau, elle est bloquée en dehors de la France et elle ne peut plus quitter la Thaïlande.

Ce sont donc des vacances prolongées qui sont imposées à la jeune femme puisqu’elle est contrainte de rester en Thaïlande pour une durée indéterminée.

Une éventuelle tromperie de la part d’Ahmed

Vous savez sans doute que les acteurs de la téléréalité sont nombreux à se retrouver sur le devant de la scène. Les internautes peuvent alors suivre toutes leurs péripéties dans le moindre détail et ces aventures sont vécues comme des séries croustillantes. Les dernières actualités font état d’une tromperie de la part d’Ahmed.

Pourtant, les deux tourtereaux ont pu s’afficher sur les réseaux sociaux notamment en mettant en avant leur amour .

. Ils ont pu se rapprocher en Thaïlande et ils n’ont pas hésité à utiliser leurs comptes pour partager leur bonheur.

Toutefois sur Internet, des rumeurs ne cessent de prendre de l’ampleur et elles font état d’une tromperie de la part d’Ahmed.

Ce n’est pas la première fois qu’un couple serait frappé de plein fouet par l’infidélité, cela semble être très courant dans le monde de la téléréalité.

Le jeune homme a voulu mettre un terme à ces spéculations pour qu’elles ne prennent pas une ampleur conséquente.

Il estime que ces rumeurs concernant une tromperie ne sont pas fondées, Sarah Fraisou n’aurait donc pas été trompée.

Il a également été dans l’obligation de poster de nombreuses photos sur Instagram pour montrer qu’ils étaient toujours en couple. Les rumeurs circulent toujours sur Internet et elles alimentent de nombreuses discussions. Finalement, Ahmed a-t-il trompé Sarah Fraisou ? Difficile d’avoir une réponse officielle, seul le couple connaît la vérité.

Sarah Fraisou est remontée contre Macron

Depuis quelques jours, la France a mis en place un système d’état d’urgence, cela permet de fermer les frontières et de supprimer les déplacements à l’étranger. Les mesures prises par Emmanuel Macron et Édouard Philippe n’ont pas été du goût de Sarah Fraisou puisque la jeune femme est invitée à rester en Thaïlande. Elle n’aura pas la possibilité de trouver un vol pour retrouver son pays et elle a utilisé ses comptes pour passer « un coup de gueule ». Il faut savoir que la Thaïlande a été peut-être épargnée par l’épidémie du coronavirus, mais la situation ne cesse d’évoluer et les consignes sont beaucoup moins intéressantes. Si le couple voulait finalement rester sur place il y a quelques semaines, cela ne semble plus être au rendez-vous.

Sarah Fraisou est alors très choquée par la situation puisqu’elle ne peut finalement pas retrouver son domicile. La Thaïlande ne semble plus aussi réjouissante surtout si les rumeurs d’infidélité sont fondées. Elle n’a sans doute pas l’envie de rester avec Ahmed dans un pays qui n’est pas le sien aux côtés d’un homme susceptible de l’avoir trompée. Le couple est toujours au coeur de nombreuses actualités et ils n’arrêtent pas la machine médiatique. La dernière « boulette » remonte à quelques jours, Sarah Fraisou avait mis en ligne une vidéo où l’on voyait sa poitrine.

Elle souhaitait informer sa communauté que ses seins avaient été percés. Bien sûr, la vidéo avait fait le tour du Web et les critiques avaient également fusé à maintes reprises. Sarah Fraisou voulait donc prendre la poudre d’escampette pour ne pas être atteinte par le coronavirus, mais comme la situation perdure, elle voudrait tout de même rejoindre la France dans les plus brefs délais.