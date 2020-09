Sarah Lopez (Anges 12) sort avec une star de la pâtisserie, son ex Jonathan Matijas réagit

View this post on Instagram

Il était temps pour moi de m’asseoir, de réfléchir et de vous revenir avec plus de maturité et je crois qu’on est pas trop mal à près de 30 ans… ça y est, c’est décidé, je vais prendre beaucoup plus de recul sur chaque micro-évènement de la vie au lieu de me ronger et vous en parler pour avoir également votre aide sur certains sujets. Vous allez aussi continuer de me solliciter et c’est ce qui me pousse à ne rien lâcher. Je n’ai pas changé, juste évolué. On redémarre ensemble ? 👀