Sarah Lopez annonce sa conversion à l’islam, mécontents, certains vont l’agresser !

Personne n’aurait pu penser que Sarah Lopez, la célèbre candidate de téléréalité, allait pouvoir être en mesure de prendre une décision aussi radicale dans sa vie personnelle. En effet, cela fait maintenant plusieurs mois que la jeune femme ne cesse de diffuser des photos toutes plus complètement dingues les unes que les autres et certains internautes ne se lassent pas par ailleurs de regarder les photos de la jeune femme qui étaient jusque là de plus en plus osés.

En effet, que ce soit dans émissions de téléréalité ou bien sur les réseaux sociaux, le moins que l’on puisse dire c’est que Sarah Lopez est avant toute chose une femme qui s’assume complètement, et elle n’hésite surtout pas à le prouver à ses nombreux fans. En effet, dans certaines vidéos qu’elle a pu réaliser par le passé, certains sont restés encore très choqués par ce que Sarah Lopez avait pu déclarer. On se souvient notamment des coulisses de la téléréalité, qui faisaient plutôt froid dans le dos…

Sarah Lopez dévoile les coulisses de la téléréalité avec des messages très choquants…

Tout le monde se rappelle de la vidéo assez choquante de Sarah Lopez sur sa chaîne YouTube où elle n’hésitait pas à tout balancer sur les coulisses de la téléréalité. Mais à l’heure où les scandales ne font que de se multiplier, avec notamment des déclarations de la part de Nehuda et d’autres candidats, les internautes se sont souvenus de la vidéo choquante de Sarah Lopez.

Sur le plateau de Touche Pas à Mon Poste, ces derniers jours, on a même pu voir un ancien membre de l’équipe La Grosse Equipe prétendre que certaines candidates auraient très bien pu être payées davantage par la production pour pouvoir avoir des relations intimes. Des déclarations qui n’ont bien entendu pas été confirmées, et qui peuvent faire vraiment froid dans le dos.

Est-ce devant tout cela que Sarah Lopez a pu alors décider de se convertir à l’islam ? Rien n’en est moins sûr, et nous pourrions avoir la réponse dans quelques mois…

Sarah Lopez se convertit à l’islam, elle balance tout sur les réseaux sociaux

Ces derniers jours auront été vraiment déterminants pour Sarah Lopez. En effet, alors que la jeune candidate de téléréalité a pu se rendre très récemment à Dubaï pour vivre une nouvelle vie, personne ne s’attendait à ce qu’elle prenne une décision aussi radicale. Il est vrai que les candidats de téléréalité sont plutôt habitués à vivre une vie de rêve, avec parfois beaucoup d’abus comme on a pu le voir récemment.

Mais Sarah Lopez en a décidé autrement, et c’est donc une très grande fierté pour elle d’avoir pu annoncer cette grande décision sur les réseaux sociaux, devant des milliers d’abonnés qui ont été très étonnés et qui ne sont clairement pas restés indifférents.

Certains d’entre eux se sont précipité pour pouvoir féliciter de voir Sarah Lopez prendre une telle décision, mais cela n’a pas été le cas de tout le monde et on a pu voir d’autres réactions très violentes contre la jeune femme…